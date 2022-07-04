«Америка Минейро» сыграет на своем поле против «Гояс» в рамках 15-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 4 июля, начало — в 00:00 мск. «Америка Минейро» — «Гояс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Америка Минейро»

«Америка» занимает 17-е место в турнирной таблице бразильской Серии А после 14-ти сыгранных матчей, в которых набрала 15 очков.

Безвыигрышная серия команды Вагнера Мансини в чемпионате составляет уже пять матчей. И самое неприятное, что на этом отрезке было сразу четыре поражения.

И еще один удручающий факт: в этих пяти матчах «Америка» не забила ни одного мяча. Да уж.

Но зато несколько дней назад «Америка» одержала яркую домашнюю победу над «Ботафого» в Кубке Бразилии, выиграв со счетом 3:0.

Также стоит добавить, что «Америка» потерпела лишь одно поражение в шести матчах Серии А на своем поле.

«Гояс»

«Гояс» тем временем находится на 14-й строчке, набрав в 14-ти матчах 17 очков.

В предыдущем туре клуб из Гоянии выиграл на своем поле у «Куябы» — 1:0. Благодаря этой победе команда Глаубера Рамоса прервала четырехматчевую безвыигрышную серию.

Все прогнозы на футбол

Перед этим у «Гояс» были две ничьи и столько же поражение. Но что интересно, что лишь в одном случае они пропустили больше одного мяча.

«Гояс» выиграл в двух из семи гостевых матчей текущего чемпионата Бразилии.

Прогноз и ставка

На «Америку Минейро» в этом матче можно поставить за 1.77, на ничью за 3.60, а победу «Гояс» букмекеры предлагают за 4.85.

«Гояс» забивают в среднем за матч один гол, «Америка» — еще меньше. С нападением есть проблем как у хозяев, так и у гостей.

Вполне вероятно, что в этом матче будет всего лишь один забитый мяч, но в чьих воротах он окажется — на этот вопрос ответить сложно.

Ставка — тотал меньше 2,0 за 2.24.