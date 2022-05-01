«Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

«Пчёлы» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 40 очков за 33 матча. Этот сезон команда будет просто доигрывать, так как от зоны вылета далеко, а еврокубки не светят.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Райо Вальекано» 4 раза проиграл, 2 раза порадовал болельщиков победами и 4 раза сыграл вничью.

Коэффициенты матча Райо Вальекано — Реал Сосьедад 1 3.25 X 3.20 2 2.30 Ставка

В Примере «пчёлы» наконец-то выбрались из кризиса и прервали свою без выигрышную серию, которая длилась 12 матчей подряд. Последние два тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» смог минимально выиграть у «Эспаньола» (0:1) и неожиданно для всех у «Барселоны» (0:1).

Из-за травмы этот матч пропустит Эстебан Савелич.

«Реал Сосьедад»

«Бело-голубые» продолжают вести борьбу за еврокубковую зону и в данный момент находятся на 6-м месте в турнирной таблице Примеры набрав 55 очков. Расположившийся выше «Бетис» имеет всего на 1 балл больше.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Реал Сосьедад» 2 раза проиграл своим соперникам, 2 раза сыграл вничью и 6 раз смог одержать победы.

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В последнем туре Ла Лиги «бело-голубые» прервали свою беспроигрышную серию, которая длилась 5 матчей подряд, в поединке против «Барселоны». «Сосьедад» проиграл «сине-гранатовым» на своём поле со счётом 0:1.

А перед этим «бело-голубые» не смогли определить сильнейшего со своим главным конкурентом «Бетисом» завершив поединок сухой ничьей — 0:0.

Прогноз и ставка

На победу «Райо Вальекано» в этом матче можно поставить за 3.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Реала Сосьедада» — за 2.48.

Прогноз — «Райо Вальекано» хоть и смог реабилитироваться в последних турах, обыграв даже «Барселону», но это можно скорее списать на везение. А вот у «Реала Сосьедада» мотивация зашкаливает, так как у команды есть все шансы войти в ТОП-5 чемпионата. Поэтому в матче с более слабым соперником «бело-голубые» точно заберут свои 3 очка.

Ставка — Победа «Реал Сосьедада» за 2.48.