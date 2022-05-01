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    «Реал Сосьедад» не отдаст победу в этом матче

    «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад». Прогноз, ставка (к. 2.48) на футбол, Примера, 1 мая 2022 года

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    Микель Оярсабаль
    «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 01 Мая 2022 года
    Райо Вальекано
  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 19:30 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Райо Вальекано»

    «Пчёлы» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании набрав 40 очков за 33 матча. Этот сезон команда будет просто доигрывать, так как от зоны вылета далеко, а еврокубки не светят.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Райо Вальекано» 4 раза проиграл, 2 раза порадовал болельщиков победами и 4 раза сыграл вничью.

    Коэффициенты матча Райо Вальекано — Реал Сосьедад

  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.30
  • Ставка
    •

    В Примере «пчёлы» наконец-то выбрались из кризиса и прервали свою без выигрышную серию, которая длилась 12 матчей подряд. Последние два тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» смог минимально выиграть у «Эспаньола» (0:1) и неожиданно для всех у «Барселоны» (0:1).

    Из-за травмы этот матч пропустит Эстебан Савелич.

    «Реал Сосьедад»

    «Бело-голубые» продолжают вести борьбу за еврокубковую зону и в данный момент находятся на 6-м месте в турнирной таблице Примеры набрав 55 очков. Расположившийся выше «Бетис» имеет всего на 1 балл больше.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Реал Сосьедад» 2 раза проиграл своим соперникам, 2 раза сыграл вничью и 6 раз смог одержать победы.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В последнем туре Ла Лиги «бело-голубые» прервали свою беспроигрышную серию, которая длилась 5 матчей подряд, в поединке против «Барселоны». «Сосьедад» проиграл «сине-гранатовым» на своём поле со счётом 0:1.

    А перед этим «бело-голубые» не смогли определить сильнейшего со своим главным конкурентом «Бетисом» завершив поединок сухой ничьей — 0:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «Райо Вальекано» в этом матче можно поставить за 3.20, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Реала Сосьедада» — за 2.48.

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    Прогноз — «Райо Вальекано» хоть и смог реабилитироваться в последних турах, обыграв даже «Барселону», но это можно скорее списать на везение. А вот у «Реала Сосьедада» мотивация зашкаливает, так как у команды есть все шансы войти в ТОП-5 чемпионата. Поэтому в матче с более слабым соперником «бело-голубые» точно заберут свои 3 очка.

    Ставка — Победа «Реал Сосьедада» за 2.48.

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    «Райо Вальекано» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на футбол. «Реал Сосьедад» не отдаст победу в этом матче
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