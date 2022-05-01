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    Триумф «Сельты» в Гранаде?

    «Гранада» — «Сельта». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, Примера, 1 мая 2022 года

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    Яго Аспас
    «Гранада» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 34-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 1 мая, начало — в 17:15 мск. «Гранада» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 01 Мая 2022 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 17:15 Сельта Сельта
  • Виго
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    «Гранада»

    «Гранада» в нынешнем сезоне борется за выживание в Примере. На данный момент команда занимает 18 место в турнирной таблице.

    Отставание от спасительной 17 позиции минимальное. Однако «Гранада» пропускает уж слишком часто — 56 мячей в 33 матчах.

    Коэффициенты матча Гранада — Сельта

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.55
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Гранада» добыла важнейший балл. На выезде команда сенсационно сыграла вничью с «Атлетико» (0:0).

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    Матчи против «Сельты» складываются для команды неудачно. Из пяти последних поединков «Гранада» уступила дважды, лишь однажды покинув поле со щитом.

    «Сельта»

    Эта команда окопалась в районе экватора турнирной таблицы. 12 место выглядит вполне привычным для клуба из Виго.

    «Сельта» испытывает заметные сложности с реализацией. В 33 сыгранных матчах забито всего 36 мячей, 14 из которых на счету Яго Аспаса.

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    • В предыдущем туре «Сельта» уступила в родных стенах. «Хетафе» оказался банально сильнее и удачливее (0:2).

    В лазарете у команды почти пустота. Там пребывает лишь защитник Уго Мальо. Остальные же готовы продемонстрировать свои лучшие качества.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сельту» за 2.62, на ничью за 3.20, а на «Гранаду» — за 2.80.

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    «Гранада» слишком часто пропускает в свои ворота.

    Яго Аспас и компания будут активно атаковать.

    «Сельта» традиционно успешно играет с «Гранадой». Наши прогноз и ставка — Победа «Сельты» с коэффициентом 2.62.

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    «Гранада» — «Сельта»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на футбол. Триумф «Сельты» в Гранаде?
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