«Гранада» сыграет на своем поле с «Сельтой» в рамках 34-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 1 мая, начало — в 17:15 мск. «Гранада» — «Сельта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гранада»

«Гранада» в нынешнем сезоне борется за выживание в Примере. На данный момент команда занимает 18 место в турнирной таблице.

Отставание от спасительной 17 позиции минимальное. Однако «Гранада» пропускает уж слишком часто — 56 мячей в 33 матчах.

Коэффициенты матча Гранада — Сельта 1 2.85 X 3.25 2 2.55 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Гранада» добыла важнейший балл. На выезде команда сенсационно сыграла вничью с «Атлетико» (0:0).

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Матчи против «Сельты» складываются для команды неудачно. Из пяти последних поединков «Гранада» уступила дважды, лишь однажды покинув поле со щитом.

«Сельта»

Эта команда окопалась в районе экватора турнирной таблицы. 12 место выглядит вполне привычным для клуба из Виго.

«Сельта» испытывает заметные сложности с реализацией. В 33 сыгранных матчах забито всего 36 мячей, 14 из которых на счету Яго Аспаса.

В предыдущем туре «Сельта» уступила в родных стенах. «Хетафе» оказался банально сильнее и удачливее (0:2).

В лазарете у команды почти пустота. Там пребывает лишь защитник Уго Мальо. Остальные же готовы продемонстрировать свои лучшие качества.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Сельту» за 2.62, на ничью за 3.20, а на «Гранаду» — за 2.80.

«Гранада» слишком часто пропускает в свои ворота .

Яго Аспас и компания будут активно атаковать.

«Сельта» традиционно успешно играет с «Гранадой». Наши прогноз и ставка — Победа «Сельты» с коэффициентом 2.62.