В субботу, 30 апреля, в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» на своем стадионе сыграет против «Брайтона». Игра начнется в 17:00 по мск. «Вулверхэмптон» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» занимает восьмое место в турнирной таблице английского первенства, имея в активе 49 очков. От седьмой строки он отстает на три балла при игре в запасе.

В двух своих последних поединках «волки» поочередно на выезде уступили по 0:1 «Ньюкаслу» и «Бернли», а перед этим обыграли дома 2:1 «Астон Виллу», что стало для них третьим выигрышем за минувшие пять встреч.

Коэффициенты матча Вулверхэмптон — Брайтон энд Хоув Альбион 1 2.70 X 3.10 2 2.80 Ставка

Стоит отметить, что вот уже как 15 подряд матчей подряд «оранжево-черные» не играют вничью, одержав за это время восемь побед и потерпев семь поражений.

Календарь и таблица АПЛ

Что касается их домашней статистики, то «Вулвз» за минувшие шесть встреч первенства неизменно чередовал выигрыши и фиаско.

«Брайтон»

«Брайтон» с 41 набранным баллом разместился на 11 позиции в турнирной таблице. Особо выше команда не поднимется, и в оставшейся части сезона она никаких серьезных задач уже не решает.

«Чайки» полностью провалили февральские и мартовские матчи, проигрывая только в этот период, однако в текущем месяце они играет неплохо, одержав две виктории, а также раз уступив и дважды отыграв вничью.

В минувшем туре коллектив расписал домашнюю мировую с «Саутгемтоном» 2:2, ведя по ходу матча 2:0, а игровым днем ранее он на выезде потерпел фиаско от лидера чемпионата — «Манчестер Сити» 0:3.

За последние шесть гостевых встреч в рамках чемпионата Англии «Брайтон» три раза побеждал и столько же раз проигрывал.

В последних двух играх этих команда побеждал «Вулвз», а до этого четыре игры подряд они свели вничью.

Прогноз и ставка на «Вулверхэмптон» — «Брайтон»

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Вулверхэмптона» — 2.75, победа «Брайтона» — 2.84, ничья — 3.22.

Только победа позволит «Вулвз» остаться в борьбе за еврокубки, и так как «чайки» утратили мотивацию, то рискнем в данном противостоянии поставить на викторию хозяев.