В 35-м туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» дома сыграет против «Кристал Пэлас». Игра пройдет 30 апреля и начнется в 17:00 по мск. «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

За четыре тура до финиша «Саутгемптон» разместился на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 40 очков. Зону вылет он обходит на 11 баллов, так что спокойно может доигрывать сезон.

В последнее время «святые» в чемпионате результатами не радуют, выиграв только один поединок за минувшие восемь, неожиданно одолев в середине этого месяца дома «Арсенал» 1:0.

Коэффициенты матча Саутгемптон — Кристал Пэлас 1 2.35 X 3.35 2 3.00 Ставка

В остальных же семи поединках команда два раза сыграла вничью и пять встреч проиграла. В прошлом туре у нее была гостевая мировая с «Брайтоном» 2:2, а ранее в гостях проиграла «Бернли» 0:2.

Календарь и таблица АПЛ

«Саутгемптон» смог выиграть свою последнюю домашнюю игру чемпионата, но до этого он трижды подряд уступал. Среди этих фиаско стоит выделить разгром от «Челси» — 0:6.

«Кристал Пэлас»

В турнирной таблице английского первенства «Кристал Пэлас» с 38 зачетными пунктами идет на 14-м месте. Запас перед зоной вылета у него в девять очков, так что за сохранения прописки в элите он может быть спокоен.

Со второй половины февраля у лондонской команды в чемпионате был отрезок из пяти встреч без поражений, в которых она трижды побеждала и дважды играла вничью.

После этого «стекольщики» на выезде поочередно уступали «Лестеру» 1:2 и «Ньюкаслу» 0:1, а в минувшем туре расписали домашнюю мировую с «Лидсом», сыграв со счетом 0:0.

«Орлы» проиграли в своих двух последних гостевых поединках чемпионата, а перед этим не уступали на протяжении пяти игр, дважды выиграв и три раза сыграв вничью.

В первом круге эти клубы расписали мировую 2:2, а в прошлом розыгрыше АПЛ обменялись домашними выигрышами — 3:1 и 0:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Саутгемтона» предлагают — 2.40.

На викторию «Кристал Пэлас» дают — 3.06, ничья оценена — в 3.54.

Учитывая тот факт, что у обоих коллективов в Премьер-лиге особых задач нет, можно предположить, что они сыграют от атаки, порадовав результативным поединком.