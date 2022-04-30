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    Матч обещает быть результативным

    «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, чемпионат Англии, 30 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас»
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    «Саутгемптон»
    В 35-м туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» дома сыграет против «Кристал Пэлас». Игра пройдет 30 апреля и начнется в 17:00 по мск. «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 30 Апреля 2022 года
    Саутгемптон
  • Саутгемптон
    •  Саутгемптон 17:00 Кристал Пэлас Кристал Пэлас
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    «Саутгемптон»

    За четыре тура до финиша «Саутгемптон» разместился на 13-й строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 40 очков. Зону вылет он обходит на 11 баллов, так что спокойно может доигрывать сезон.

    В последнее время «святые» в чемпионате результатами не радуют, выиграв только один поединок за минувшие восемь, неожиданно одолев в середине этого месяца дома «Арсенал» 1:0.

    Коэффициенты матча Саутгемптон — Кристал Пэлас

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.00
  • Ставка
    •

    В остальных же семи поединках команда два раза сыграла вничью и пять встреч проиграла. В прошлом туре у нее была гостевая мировая с «Брайтоном» 2:2, а ранее в гостях проиграла «Бернли» 0:2.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Саутгемптон» смог выиграть свою последнюю домашнюю игру чемпионата, но до этого он трижды подряд уступал. Среди этих фиаско стоит выделить разгром от «Челси» — 0:6.

    «Кристал Пэлас»

    В турнирной таблице английского первенства «Кристал Пэлас» с 38 зачетными пунктами идет на 14-м месте. Запас перед зоной вылета у него в девять очков, так что за сохранения прописки в элите он может быть спокоен.

    Со второй половины февраля у лондонской команды в чемпионате был отрезок из пяти встреч без поражений, в которых она трижды побеждала и дважды играла вничью.

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    • После этого «стекольщики» на выезде поочередно уступали «Лестеру» 1:2 и «Ньюкаслу» 0:1, а в минувшем туре расписали домашнюю мировую с «Лидсом», сыграв со счетом 0:0.

    «Орлы» проиграли в своих двух последних гостевых поединках чемпионата, а перед этим не уступали на протяжении пяти игр, дважды выиграв и три раза сыграв вничью.

    В первом круге эти клубы расписали мировую 2:2, а в прошлом розыгрыше АПЛ обменялись домашними выигрышами — 3:1 и 0:1.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Саутгемтона» предлагают — 2.40.

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    На викторию «Кристал Пэлас» дают — 3.06, ничья оценена — в 3.54.

    Учитывая тот факт, что у обоих коллективов в Премьер-лиге особых задач нет, можно предположить, что они сыграют от атаки, порадовав результативным поединком.

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    «Саутгемптон» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на футбол. Матч обещает быть результативным
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