«Астон Вилла» на своём поле сыграет против «Норвича» в рамках 35-го тура АПЛ. Матч состоится 30 апреля, начало 17:00 (мск). «Астон Вилла» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Астон Вилла»

«Львы» располагаются на 15-й строчке турнирной таблицы Премьер-лиги Англии набрав 37 очков за 32 матча. От зоны вылета команду отделяет 8 баллов.

За последние 10 матчей во всех турнирах «вилланы» 3 раза смогли одержать победы, 1 раз сыграли вничью и 6 раз уступили своим соперникам.

Коэффициенты матча Астон Вилла — Норвич Сити 1 1.40 X 4.80 2 8.50 Ставка

«Астон Вилла» не может одержать победу в чемпионате Англии уже 5 матчей подряд, но и соперники у команды были не из легких. В последнем туре английской Премьер-лиги «вилланы» встречались с «Лестером» и разошлись ничьей со счётом 0:0.

А до этого «львы» терпели поражения от «Тоттенхэма» (0:4), «Вулверхэмптона» (2:1), «Арсенала» (0:1) и «Вест Хэма» (2:1).

«Норвич»

Для всех понятно, что «канарейки» в этом сезоне покинут высший дивизион Англии. Команда продолжает занимать последнее 20-е место в турнирной таблице АПЛ набрав всего 21 очко за 33 матча.

За последние 10 игр во всех турнирах «Норвич» лишь 1 раз смог выиграть, так же 1 раз сыграл вничью и 8 раз без шансов проиграл своим соперникам.

В последних двух турах чемпионата Англии «канарейки» вернулись к своему стилю и проиграли «Ньюкаслу» на домашней арене со счётом 0:3 и так же уступили «МЮ» на выезде — 3:2.

А до этого в двух матчах подряд казалось, что «Норвич» пришел в чувство. Так как сначала команда провела ничейный поединок против «Брайтона» (0:0), а после смогла победить на собственном поле «Бёрнли» обыграв их со счётом 2:0.

Прогноз и ставка

На победу «Астон Виллы» в этом матче можно поставить за 1.43, ничью букмекеры предлагают взять за 4.92, а победу «Норвича» — за 8.00.

Прогноз — «Астон Вилла» в последнее время показывала плохие результаты, но стоит заметить, что и календарь у команды был сложным. В этом матче у «вилланов» есть отличный шанс реабилитироваться в глазах болельщиков и уверенно обыграть главного аутсайдера АПЛ.

Ставка — Победа «Астон Виллы» с форой (-1.5) за 2.17.