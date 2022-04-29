Бразильский «Фламенго» в 3-м туре группового этапа Кубка Либертадорес на выезде сыграет против чилийского «Универсидад Католика». Встреча пройдет в ночь на 29 апреля, начало — в 01:00 по мск. «Универсидад Католика» — «Фламенго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Универсидад Католика»

В прошлом розыгрыше чемпионата Чили «Универсидад Католика» стал чемпионом страны в четвертый раз кряду.

В текущем сезоне коллектив идет лишь на девятой позиции первенства, отставая от лидера «Коло Коло» на семь очков.

По итогам восьми туров в аргентинской лиге клуб одержал одну победу, дважды сыграли вничью и шесть раз проиграл.

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В последних пяти поединках во всех турнирах команда одержала только одну победу при трех поражениях и одной ничьей.

«Фламенго»

В текущем сезоне «Фламенго» вышел в финал чемпионата штата Кариока, где потерпел поражение от своего принципиального соперника «Флуминенсе» (1:3 по сумме двух игр).

После неудачных матчей с «Флуминенсе» команда не знала поражений шесть поединков кряду при трех победах и трех ничьих.

Эта серия прервалась в последнем, 4-м туре бразильского первенства, уступив «Атлетико Паранаэнсе» (0:1). Теперь клуб идет на девятом месте с отставанием в два очка от лидера «Сантоса».

В первом туре группового раунда Кубка Либертадорес коллектив переиграл на выезде «Спортинг Кристал» (2:0), а во втором — дома «Тальерес» (3:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,57.

Успех хозяев поля оценивается в 5,50, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — «Фламенго» забьет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,05.