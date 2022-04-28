В третьем туре группового этапа Кубка Либертадорес чилийский клуб «Коло Коло» на своем поле примет аргентинский «Ривер Плейт». Игра пройдет 28 апреля, начало — в 03:00 по мск. «Коло Коло» — «Ривер Плейт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Коло Коло»

«Коло Коло» в прошлом сезоне стал вторым в чемпионате Чили, что позволило коллективу сразу же стартовать на групповом этапе Кубка Либертадорес.

В главном клубном турнире континента «вожди» уже успели провести два поединка, выиграв их оба с одинаковым счетом по 2:1 и идут на второй строке в своем квартете.

На старте соревнований клуб из Сантьяго переиграл в Бразилии «Форталезу», а во втором туре он справился на своей территории с перуанским «Альянс Лима».

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В новом же чилийском первенстве «Коло Коло» лидирует в турнирной таблице после 11 проведенных туров. Коллектив выиграл семь из девяти своих последних игр при одном фиаско и одной ничьей.

«Ривер Плейт»

«Ривер Плейт» — действующий чемпион Аргентины. В минувшем первенстве он уверенно стал первым, существенно опередив ближайшего преследователя.

«Миллионеры» также выиграли обе свои встречи в данном розыгрыше самого главного клубного турнира континента, поочередно одолев в гостях 1:0 «Альянс Лима» и дома 2:0 «Форталезу».

Напомним, что в прошлом сезоне «Ривер Плейт» дошел до четвертьфинала Копа Либертадорес, где проиграл «Атлетико Минейро».

Новый чемпионат Аргентины еще не стартовал, но «Ривер Плейт» выступает в Кубке Лиги, где уже забронировал за собой место в плей-офф. Правда, команда не может выиграть два поединка подряд, раз уступив и раз расписав мировую. А перед этим она выиграла пять игр кряду.

Ранее между собой эти клубы встречались только дважды, где оба раз сильнее были аргентинцы — 1:0 и 2:1.

В этом розыгрыше Кубка Либертадаорес

Прогноз и ставка на «Коло Коло» — «Ривер Плейт»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ривер Плейт» предлагают — 2.12.

На викторию «Коло Коло» дают — 3.44, ничья оценена — в 3.10.

От поединка двух лидеров группы не стоит ждать открытого футбола с множеством забитых мячей, ведь они немного забивают в своих поединках. В общем, наш прогноз на этот матч — ТМ 2,5.