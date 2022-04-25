«Боавишта» сыграет на своем поле со «Спортингом» в рамках 31-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 22:30 мск. «Боавишта» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боавишта»

«Боавишта» еще не обеспечила себе полностью спокойную жизнь. Команда находится на 11 месте, но гандикап от зоны вылета составляет 7 очков.

Между тем, «Боавишта» крайне слабо атакует. В 30 матчах забито всего 34 гола, притом, что оборона дает сбой довольно часто.

Коэффициенты матча Боавишта — Спортинг 1 8.00 X 4.40 2 1.43 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Боавишта» провалилась. Выездное поражение от «Маритиму» (4:0) в планы явно не входило.

Все прогнозы на футбол

Матчи против «Спортинга» для команды традиционно складываются откровенно неудачно. Из пяти последних поединков добыта лишь одна ничья при четырех поражениях.

«Спортинг»

Эта команда уже не поднимется выше 2 позиции. Впрочем, и ее еще нужно сберечь, хотя отрыв от «Бенфики» комфортный — 6 очков.

«Спортинг» силен надежными тылами. В 30 матчах лиссабонцы пропустили в свои ворота всего 20 раз.

В предыдущем туре «Спортинг» уступил «Бенфике» (0:2). Причем после того команда вылетела еще из Кубка Португалии, уступив «Порту» (1:0).

Двухматчевая серия без забитых мячей — явно не то, чего ждут от команды. Наверняка на этот поединок Рубен Аморим найдет нужные слова для своих подопечных.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Спортинг» за 1.43, на ничью за 4.54, а на «Боавишту» — за 7.90.

«Боавишта» проиграла лиссабонцам четыре последних матча .

«Спортинг» настроен сохранить вторую позицию в таблице.

Хозяева слишком часто пропускают, а «Спортинг» мотивирован прервать серию своих неудачных матчей. Наши прогноз и ставка — Фора «Спортинга» -1.5 с коэффициентом 2.27.