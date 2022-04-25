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    «Спортинг» легко одолеет «Боавишту»

    «Боавишта» — «Спортинг». Прогноз, ставка (к. 2.27) на футбол, Примейра, 25 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Боавишта» — «Спортинг»
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    Рубен Аморим
    «Боавишта» сыграет на своем поле со «Спортингом» в рамках 31-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 25 апреля, начало — в 22:30 мск. «Боавишта» — «Спортинг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 25 Апреля 2022 года
    Боавишта
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    «Боавишта»

    «Боавишта» еще не обеспечила себе полностью спокойную жизнь. Команда находится на 11 месте, но гандикап от зоны вылета составляет 7 очков.

    Между тем, «Боавишта» крайне слабо атакует. В 30 матчах забито всего 34 гола, притом, что оборона дает сбой довольно часто.

    Коэффициенты матча Боавишта — Спортинг

  • 1
  • 8.00
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.43
  • Ставка
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    В предыдущем туре чемпионата «Боавишта» провалилась. Выездное поражение от «Маритиму» (4:0) в планы явно не входило.

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    Матчи против «Спортинга» для команды традиционно складываются откровенно неудачно. Из пяти последних поединков добыта лишь одна ничья при четырех поражениях.

    «Спортинг»

    Эта команда уже не поднимется выше 2 позиции. Впрочем, и ее еще нужно сберечь, хотя отрыв от «Бенфики» комфортный — 6 очков.

    «Спортинг» силен надежными тылами. В 30 матчах лиссабонцы пропустили в свои ворота всего 20 раз.

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    • В предыдущем туре «Спортинг» уступил «Бенфике» (0:2). Причем после того команда вылетела еще из Кубка Португалии, уступив «Порту» (1:0).

    Двухматчевая серия без забитых мячей — явно не то, чего ждут от команды. Наверняка на этот поединок Рубен Аморим найдет нужные слова для своих подопечных.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Спортинг» за 1.43, на ничью за 4.54, а на «Боавишту» — за 7.90.

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    «Боавишта» проиграла лиссабонцам четыре последних матча.

    «Спортинг» настроен сохранить вторую позицию в таблице.

    Хозяева слишком часто пропускают, а «Спортинг» мотивирован прервать серию своих неудачных матчей. Наши прогноз и ставка — Фора «Спортинга» -1.5 с коэффициентом 2.27.

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    «Боавишта» — «Спортинг»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 25.04.2022. Прогнозы на футбол. «Спортинг» легко одолеет «Боавишту»
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