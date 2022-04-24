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    «Фиорентина» заберёт свои 3 очка

    «Салернитана» — «Фиорентина». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, чемпионат Италии, 24 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Салернитана» — «Фиорентина»
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    Николас Гонсалес
    «Салернитана» на своём поле сыграет против «Фиорентины» в рамках 34-го тура Серии А. Матч состоится 24 апреля, начало — 13:30 (мск). «Салернитана» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Апреля 2022 года
    Салернитана
  • Италия. Серия А
    •  Салернитана 13:30 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
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    «Салернитана»

    «Морские коньки» находятся в зоне вылета занимая 19-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 22 очка. От безопасной 17-й строчки команду отделяет 6 баллов.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Салернитана» 4 раза проводила ничейные поединки, 4 раза проиграла своим оппонентам и 2 раза смогла одержать победы.

    Коэффициенты матча Салернитана — Фиорентина

  • 1
  • 5.50
  • X
  • 3.95
  • 2
  • 1.62
  • Ставка
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    Новый наставник клуба Давиде Никола наконец-то нашел подход к команде и благодаря этому в последних двух турах Серии А «морские коньки» сначала в выездном поединке переиграли «Сампдорию» (1:2), а после так же на выезде одержали минимальную победу над «Удинезе» — 0:1.

    А вот до этого «гранатовые» потерпели три поражения подряд от «Ювентуса» (2:0), «Торино» (0:1) и «Ромы» (2:1).

    «Фиорентина»

    «Фиалки» занимают 7-е место в турнирной таблице Серии А набрав 56 очков и продолжают вести борьбу за попадание в еврокубковую зону, от которой их отделяет всего 2 балла.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Фиорентина» 3 раза потерпела поражения, 2 раза сыграла вничтю и 5 раз радовала болельщиков победами.

    В последних турах Серии А «фиолетовые» показывают отличные результаты и в матчах против них лишь «Интер» смог забрать очки сыграв вничью с «Фиорентиной» — 1:1. А в других поединках «фиалки» без проблем одолели «Эмполи» (1:0), «Наполи» (2:3) и «Венецию» (1:0).

    А вот в полуфинальном матче за Кубок Италии «Фиорентина» потерпела поражение от принципиального соперника «Ювентуса» уступив ему на выезде со счётом 0:2.

    Прогноз и ставка

    На победу «Салернитаны» в этом матче можно поставить за 5.15, ничью букмекеры предлагают взять за 4.20, а победу «Фиорентины» — за 1.69.

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    Прогноз — «Салернината» пришла в себя, но слишком поздно. «Фиорентина» сейчас набрала хорошую форму и точно не упустит возможность забраться в еврокубковую зону, поэтому в матче против аутсайдера «фиалки» просто обязаны уверенно побеждать.

    Ставка — Победа «Фиорентины» с форой (-1) за 2.07.

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    «Салернитана» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на футбол. «Фиорентина» заберёт свои 3 очка
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