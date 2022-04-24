«Ницца»
С 54 зачетными пунктами «Ницца» на данный момент находится на шестой строке в турнирной таблице Лиги 1. От третьей строки она отстает на пять баллов.
После того как еще в начале марта «Орлята» одолели на своем поле ПСЖ со счетом 1:0, они не могли выиграть на протяжении последующих четырех встреч первенства.
Неудачная серия закончилась в позапрошлом туре, когда коллектив на своем поле переиграл «Лорьян» (2:1).
Тем не менее, в последнем поединке чемпионата «Ницца» потерпела поражение от «Монако» (0:1).
«Труа»
«Труа» с 33 очками за пять туров до финиша французской Лиги 1 идет на 16-м месте, оторвавшись от опасной зоны на два очка, так что спокойно себя чувствовать не может.
В позапрошлом туре первенства «синие» на своем поле сыграли вничью 1:1 дома со «Страсбургом», а ранее они проиграли на выезде «Монако» со счетом 1:2.
Перед этим коллектив одержал победу над «Реймсом» (1:0) дома — на сегодня последнюю для клуба.
В трех прошлых поединках команда потерпела два поражения и один матч сыграла вничью.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля — 1,62.
Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья в 3,90.
Наши прогноз и ставка — «Ницца» выиграет и в матче будет забито больше 1,5 голов за 2,00.