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    Поднимется ли «Ницца» в зону еврокубков?

    «Ницца» — «Труа». Прогноз (к. 2.00) и ставки на чемпионат Франции 23 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Труа»
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    «Ницца» идет шестом месте
    Встреча 34-го тура Лиги 1 между «Ниццей» и «Труа» состоится 24 апреля. Матч на «Альянц Ривьера» начнется в 16:00 мск. «Ницца» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ницца»

    С 54 зачетными пунктами «Ницца» на данный момент находится на шестой строке в турнирной таблице Лиги 1. От третьей строки она отстает на пять баллов.

    После того как еще в начале марта «Орлята» одолели на своем поле ПСЖ со счетом 1:0, они не могли выиграть на протяжении последующих четырех встреч первенства.

    Неудачная серия закончилась в позапрошлом туре, когда коллектив на своем поле переиграл «Лорьян» (2:1).

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    Тем не менее, в последнем поединке чемпионата «Ницца» потерпела поражение от «Монако» (0:1).

    «Труа»

    «Труа» с 33 очками за пять туров до финиша французской Лиги 1 идет на 16-м месте, оторвавшись от опасной зоны на два очка, так что спокойно себя чувствовать не может.

    В позапрошлом туре первенства «синие» на своем поле сыграли вничью 1:1 дома со «Страсбургом», а ранее они проиграли на выезде «Монако» со счетом 1:2.

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    • Перед этим коллектив одержал победу над «Реймсом» (1:0) дома — на сегодня последнюю для клуба.

    В трех прошлых поединках команда потерпела два поражения и один матч сыграла вничью.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля — 1,62.

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    Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — «Ницца» выиграет и в матче будет забито больше 1,5 голов за 2,00.

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    «Ницца» — «Труа»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Ницца» в зону еврокубков?
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