Встреча 34-го тура Лиги 1 между «Ниццей» и «Труа» состоится 24 апреля. Матч на «Альянц Ривьера» начнется в 16:00 мск. «Ницца» — «Труа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

С 54 зачетными пунктами «Ницца» на данный момент находится на шестой строке в турнирной таблице Лиги 1. От третьей строки она отстает на пять баллов.

После того как еще в начале марта «Орлята» одолели на своем поле ПСЖ со счетом 1:0, они не могли выиграть на протяжении последующих четырех встреч первенства.

Неудачная серия закончилась в позапрошлом туре, когда коллектив на своем поле переиграл «Лорьян» (2:1).

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Тем не менее, в последнем поединке чемпионата «Ницца» потерпела поражение от «Монако» (0:1).

«Труа»

«Труа» с 33 очками за пять туров до финиша французской Лиги 1 идет на 16-м месте, оторвавшись от опасной зоны на два очка, так что спокойно себя чувствовать не может.

В позапрошлом туре первенства «синие» на своем поле сыграли вничью 1:1 дома со «Страсбургом», а ранее они проиграли на выезде «Монако» со счетом 1:2.

Перед этим коллектив одержал победу над «Реймсом» (1:0) дома — на сегодня последнюю для клуба.

В трех прошлых поединках команда потерпела два поражения и один матч сыграла вничью.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля — 1,62.

Успех гостей оценивается в 5,50, тогда как ничья в 3,90.

Наши прогноз и ставка — «Ницца» выиграет и в матче будет забито больше 1,5 голов за 2,00.