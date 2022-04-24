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    Продолжится ли победная серия «Интер Майами»?

    «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, МЛС, 24 апреля 2022 года

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    «Интер Майами» выиграл три последних матча
    «Интер Майами» сыграет на своем поле с «Атлантой Юнайтед» в рамках 8-го тура чемпионата США. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 20:00 мск. «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 24 Апреля 2022 года

    «Интер Майами»

    В первом туре чемпионата новой кампании «Интер Майами» разошелся миром на своем поле с «Чикаго Файр» (0:0), во втором — потерпел разгром от «Остина» (1:5).

    Проиграл коллектив и в третьем туре — от «Лос-Анджелеса» (0:2). В двух последующих матчах он уступил «Цинциннати» (1:3) и «Хьюстон Динамо» (1:3).

    Коэффициенты матча Интер Майами — Атланта Юнайтед

  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.60
  • Ставка
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    Серия неудач прервалась 9 апреля, в котором коллектив переиграл «Нью-Инглэнд Революшн» (3:2) на своем поле.

    Все прогнозы на футбол

    Этот матч начал серию побед команды, которая в двух следующих поединках одолела «Сиэтл Саундерс» (1:0) в первенстве и «Майами» (1:0) в Кубке США.

    «Атланта Юнайтед»

    Сезон нынешний команда начала с победы. 27 февраля «Атланта» победила «Спортинг Канзас-Сити» с результатом 3:1.

    Тем не менее, уже во втором туре франчайз потерпел разгромное поражение от «Колорадо Рэпидс» (0:3).

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    • После этого «Атланта Юнайтед» не знала поражений в трех матчах кряду при двух победах и одной ничьей.

    Эту серию прервала неудача в игре с «Шарлотт» (0:1), которая является пока что последней, ведь затем была ничья «Цинциннати» (0:0) и разгром «Чаттануга» (6:0).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры дают равные шансы на победу каждой из команд — 2,60.

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    Ничья оценивается в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — «Интер Майами» выиграет или ничья и обе команды забьют за 2,37.

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    «Интер Майами» — «Атланта Юнайтед»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли победная серия «Интер Майами»?
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