«Интер Майами»
В первом туре чемпионата новой кампании «Интер Майами» разошелся миром на своем поле с «Чикаго Файр» (0:0), во втором — потерпел разгром от «Остина» (1:5).
Проиграл коллектив и в третьем туре — от «Лос-Анджелеса» (0:2). В двух последующих матчах он уступил «Цинциннати» (1:3) и «Хьюстон Динамо» (1:3).
Коэффициенты матча Интер Майами — Атланта Юнайтед
Серия неудач прервалась 9 апреля, в котором коллектив переиграл «Нью-Инглэнд Революшн» (3:2) на своем поле.
Этот матч начал серию побед команды, которая в двух следующих поединках одолела «Сиэтл Саундерс» (1:0) в первенстве и «Майами» (1:0) в Кубке США.
«Атланта Юнайтед»
Сезон нынешний команда начала с победы. 27 февраля «Атланта» победила «Спортинг Канзас-Сити» с результатом 3:1.
Тем не менее, уже во втором туре франчайз потерпел разгромное поражение от «Колорадо Рэпидс» (0:3).
После этого «Атланта Юнайтед» не знала поражений в трех матчах кряду при двух победах и одной ничьей.
Эту серию прервала неудача в игре с «Шарлотт» (0:1), которая является пока что последней, ведь затем была ничья «Цинциннати» (0:0) и разгром «Чаттануга» (6:0).
Прогноз и ставки
Букмекеры дают равные шансы на победу каждой из команд — 2,60.
Ничья оценивается в 3,30.
Наши прогноз и ставка — «Интер Майами» выиграет или ничья и обе команды забьют за 2,37.