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    Ожидается результативный поединок

    «Сент-Этьен» — «Монако». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат Франции, 23 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Этьен» — «Монако»
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    Орельен Чуамени
    «Сент-Этьен» на своём поле сыграет против «Монако» в рамках 34-го тура Лиги 1. Матч состоится 23 апреля, начало — 20:00 (мск). «Сент-Этьен» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 23 Апреля 2022 года
    Сент-Этьен
  • Франция. Лига 1
    •  Сент-Этьен 20:00 Монако Монако
  • Монако
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    «Сент-Этьен»

    «Зелёные» ведут активную борьбу за то, что бы вырваться из зоны вылета. В данный момент команда занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 31 очко за 33 поединка. От безопасной 17-й строчки их отделяет всего 1 балл.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Сент-Этьен» 3 раза смог одержать победы, 3 раза проиграл своим соперникам и 4 раза довольствовался ничьей.

    Коэффициенты матча Сент-Этьен — Монако

  • 1
  • 4.30
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.78
  • Ставка
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    В нынешнем сезоне Лиги 1 «святые» показывают нестабильные результаты, из-за этого команда находится в зоне вылета, но в последнее время активно пытается оттуда выбраться.

    Все прогнозы на футбол

    Таким образом, после выездного поражения от «Лорьяна» со счётом 6:2, «Сент-Этьен» на своём поле переиграл «Брест» (2:1), а после этого в поединке с «Бордо» сыграл вничью — 2:2.

    «Монако»

    У «красно-белых» совсем другие цели в этом сезоне, команда борется за высокие еврокубковые места и в данный момент занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 56 очков. Расположившиеся выше «Страсбур» и «Ренн» имеют такое же количество баллов.

    За последние 10 игр во всех турнирах «Монако» 3 раза проиграл, 1 раз сыграл вничью и 6 раз смог уверенно обыграть своих соперников.

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    • В Лиге 1 «красно-белые» проигрывали последний раз ещё 5 туров назад в матче с одним из главных соперников «Страсбуром» со счётом 1:0.

    А после этого «Монако» только радовал своих болельщиков победами обыграв «ПСЖ» (3:0), «Мец» (1:2), «Труа» (2:1), «Ренн» (2:3) и «Ниццу» (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Сент-Этьена» в этом матче можно поставить за 4.36, ничью букмекеры предлагают взять 3.88, а победу «Монако» — за 1.86.

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    Прогноз — Встречаются два коллектива, которые очень замотивированы, но разными целями. «Сент-Этьен» не хочет вылетать из высшего дивизиона, а «Монако» борется за ТОП-3. Эти команды всегда проводят результативные поединки, а предстоящий матч так тем более будет таковым.

    Так же можно сделать ставку на победу «Монако», так как «красно-белые» сейчас на ходу и не отдадут такие важные 3 очка в этом матче аутсайдеру.

    Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 1.85 и победа «Монако» за 1.86.

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    «Сент-Этьен» — «Монако»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на футбол. Ожидается результативный поединок
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