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    Забитых мячей будут больше двух

    «Тенерифе» — «Уэска». Прогноз, ставка (к. 1.82) на футбол, Чемпионат Испании, 22 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тенерифе» — «Уэска»
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    «Тенерифе»
    В пятницу, 22 апреля, в стартовом поединке 37-го тура испанской Сегунды «Тенерифе» дома сразится с «Уэской». Игра начнется в 22:00 по мск. «Тенерифе» — «Уэска»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 22 Апреля 2022 года
    Тенерифе
  • Испания. Сегунда
    •  Тенерифе 22:00 Уэска Уэска
  • Испания. Сегунда
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    «Тенерифе»

    За шесть туров до финиша второго испанского дивизиона «Тененрифе» с 62 баллами идет на четвертой строке. От второй позиции он отстает на пять баллов, а шестое место опережает восемь пунктов.

    Островитяне смогли выиграть свои две последние игры чемпионата, одолев клубы из зоны вылета. Перед этим же они имели лишь одну победу в шести предыдущих встречах.

    Коэффициенты матча Тенерифе — Уэска

  • 1
  • 2.02
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.85
  • Ставка
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    Также в этот период канарцы раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения, три из этих фиаско были с разницей в один мяч. И в основном эти неудачи были от крепких команд.

    Все прогнозы на футбол

    В последних семи домашних поединках Сегунды «Тенерифе» смог выиграть в трех из них, а также в этот период он по два раза уступал и расписывал мировые.

    «Уэска»

    С 49 зачетными пунктами «Уэска» на данный момент разместилась на девятой позиции в турнирной таблице Сегунды, отставая от зоны плей-офф на восемь пунктов.

    «Оскенцы» же к данной игре подходят с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой они расписали два мировых результата и смогли добиться трех выигрышей.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В минувшем туре первенства коллектив расписал домашнюю ничью с «Сарагосой», сыграв 1:1, а игровым днем ранее он в гостях переиграл аутсайдера «Фуэнлабраду» со счетом 3:2.

    «Уэска» вышла победителем из своих прошлых двух гостевых встреч, перед этим же они проиграли три выездные матча при одной мировой.

    В первом круге сильнее был «Тенерифе» 2:1, а перед этим три из четырех игр выиграла «Уэска» и раз была ничья.

    Прогноз и ставка на «Тенерифе» — «Уэска»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тенерифе» предлагают — 2.07.

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    На викторию «Уэски» дают — 3.82, ничья оценена — в 3.32.

    Так как обе команды будут настроены на завоевание трех баллов, то ждем активных атакующих действий от них, что должно принести хотя бы пару голов. Да и к тому же в последнее время матчи с их участием приносят не один забитый мяч.

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    «Тенерифе» — «Уэска»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 22.04.2022. Прогнозы на футбол. Забитых мячей будут больше двух
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