«Тенерифе»
За шесть туров до финиша второго испанского дивизиона «Тененрифе» с 62 баллами идет на четвертой строке. От второй позиции он отстает на пять баллов, а шестое место опережает восемь пунктов.
Островитяне смогли выиграть свои две последние игры чемпионата, одолев клубы из зоны вылета. Перед этим же они имели лишь одну победу в шести предыдущих встречах.
Коэффициенты матча Тенерифе — Уэска
Также в этот период канарцы раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения, три из этих фиаско были с разницей в один мяч. И в основном эти неудачи были от крепких команд.
В последних семи домашних поединках Сегунды «Тенерифе» смог выиграть в трех из них, а также в этот период он по два раза уступал и расписывал мировые.
«Уэска»
С 49 зачетными пунктами «Уэска» на данный момент разместилась на девятой позиции в турнирной таблице Сегунды, отставая от зоны плей-офф на восемь пунктов.
«Оскенцы» же к данной игре подходят с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой они расписали два мировых результата и смогли добиться трех выигрышей.
Календарь и таблица испанской Примеры
В минувшем туре первенства коллектив расписал домашнюю ничью с «Сарагосой», сыграв 1:1, а игровым днем ранее он в гостях переиграл аутсайдера «Фуэнлабраду» со счетом 3:2.
«Уэска» вышла победителем из своих прошлых двух гостевых встреч, перед этим же они проиграли три выездные матча при одной мировой.
В первом круге сильнее был «Тенерифе» 2:1, а перед этим три из четырех игр выиграла «Уэска» и раз была ничья.
Прогноз и ставка на «Тенерифе» — «Уэска»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тенерифе» предлагают — 2.07.
На викторию «Уэски» дают — 3.82, ничья оценена — в 3.32.
Так как обе команды будут настроены на завоевание трех баллов, то ждем активных атакующих действий от них, что должно принести хотя бы пару голов. Да и к тому же в последнее время матчи с их участием приносят не один забитый мяч.