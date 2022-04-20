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    Команды произведут голевой обмен

    «Енисей» — «Рубин». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, Кубок России, 19 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Енисей» — «Рубин»
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    «Рубин»
    В 1/4 финала Кубка России красноярский «Енисей» на своем поле сыграет против казанского «Рубина». Встреча состоится 20 апреля и начнется в 14:30 по мск. «Енисей» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Енисей»

    «Енисей» проводит хороший сезон. В ФНЛ команда претендует на повышение в классе, идя сейчас в зоне плей-офф, однако конкуренты отстают незначительно.

    В этом календарном году красноярцы выиграли восемь из девяти игр с учетом всех турниров при одном фиаско. К данной встрече они подходят после двух выигрышей подряд.

    В кубковом же розыгрыше «красно-синие» начали свое выступление еще с квалификации, а на групповой стадии поочередно одолели ногинское «Знамя» 4:0 и «Крылья Советов» 1:0.

    Календарь и таблица ФНЛ

    А в 1/8 финала «Енисей» смог сотворить громкую сенсацию, разгромив в Москве «Локомотив» со счетом 4:0.

    «Рубин»

    Казанский коллектив свое выступление в этом Кубке России начал только с 1/8 финала, где с большим трудом справился с волгоградским «Ротором» на своем поле — 2:1.

    В Премьер-лиге «Рубин» ведет борьбу за выживание. За пять туров до финиша он находится на 12-й безопасной строке, но 13-ю позицию обходит только на балл.

    Календарь и таблица РПЛ

    Накануне дружина Слуцкого расписала гостевую мировую с московским «Спартаком», сыграв 1:1. Перед этим же она проиграла в пяти поединках подряд, но забивала почти в каждом матче.

    Между собой эти клубы провели три поединка, где обменялись домашними викториями и раз сыграли вничью.

    Прогноз и ставка на «Енисей» — «Рубин»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Енисея» — 2.36, победа «Рубина» — 3.20, ничья — 3.42.

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    Проход: «Енисея» — 1.85; «Рубина» — 1.98.

    Отметим, что обе команды редко когда уходят с поля без забитого мяча. Вот и в их очном противостоянии прогнозируем обмен голами.

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    «Енисей» — «Рубин»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на футбол. Команды произведут голевой обмен
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