«Монако» дома сыграет против «Ниццы» в 33-м туре французской Лиги 1. Поединок намечен на 20 апреля, начало — в 20:00 по мск. «Монако» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

«Монако» находится на шестой строчке, набрав в 32-х матчах 54 очка.

Судя по всему, для «Монако» существенным эмоциональным катализатором стала домашняя победа над «Пари Сен-Жермен». Монегаски разгромили лидера на своем поле со счетом 3:0.

Коэффициенты матча Монако — Ницца 1 1.83 X 3.70 2 4.20 Ставка

А после небольшой паузы команда Филиппа Клемана выиграла у «Метца» и «Труа» со счетом 2:1, а также у «Ренна» — 3:2.

Все прогнозы на Лигу 1

В целом, в последних пяти поединках во всех турнирах княжеский клуб не знает поражений, а в четырех последних — выиграл.

«Ницца»

С 54 зачетными пунктами «Ницца» на данный момент находится на четвертой строке в турнирной таблице Лиги 1. От третьей строки она отстает на два балла.

После того как еще в начале марта «Орлята» одолели на своем поле ПСЖ со счетом 1:0, они не могли выиграть на протяжении последующих четырех встреч первенства.

В этот период южане расписали два мировых результата и два раза они уступали. Одно из фиаско случилось с ними в позапрошлом туре, когда был разгром на выезде от «Ланса» 0:3.

Неудачная серия закончилась в прошлом туре, когда коллектив на своем поле переиграл «Лорьян» (2:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.

Успех гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.