«Монако»
«Монако» находится на шестой строчке, набрав в 32-х матчах 54 очка.
Судя по всему, для «Монако» существенным эмоциональным катализатором стала домашняя победа над «Пари Сен-Жермен». Монегаски разгромили лидера на своем поле со счетом 3:0.
Коэффициенты матча Монако — Ницца
А после небольшой паузы команда Филиппа Клемана выиграла у «Метца» и «Труа» со счетом 2:1, а также у «Ренна» — 3:2.
В целом, в последних пяти поединках во всех турнирах княжеский клуб не знает поражений, а в четырех последних — выиграл.
«Ницца»
С 54 зачетными пунктами «Ницца» на данный момент находится на четвертой строке в турнирной таблице Лиги 1. От третьей строки она отстает на два балла.
После того как еще в начале марта «Орлята» одолели на своем поле ПСЖ со счетом 1:0, они не могли выиграть на протяжении последующих четырех встреч первенства.
В этот период южане расписали два мировых результата и два раза они уступали. Одно из фиаско случилось с ними в позапрошлом туре, когда был разгром на выезде от «Ланса» 0:3.
Неудачная серия закончилась в прошлом туре, когда коллектив на своем поле переиграл «Лорьян» (2:1).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.
Успех гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,60.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.