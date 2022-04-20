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    Поднимется ли «Монако» в зону еврокубков?

    «Монако» — «Ницца». Прогноз, ставка (к. 2.62) на футбол, Чемпионат Франции, 20 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Ницца»
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    «Монако» идет на шестом месте
    «Монако» дома сыграет против «Ниццы» в 33-м туре французской Лиги 1. Поединок намечен на 20 апреля, начало — в 20:00 по мск. «Монако» — «Ницца»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Апреля 2022 года
    Монако
  • Монако
    •  Монако 20:00 Ницца Ницца
  • Франция. Лига 1
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    «Монако»

    «Монако» находится на шестой строчке, набрав в 32-х матчах 54 очка.

    Судя по всему, для «Монако» существенным эмоциональным катализатором стала домашняя победа над «Пари Сен-Жермен». Монегаски разгромили лидера на своем поле со счетом 3:0.

    Коэффициенты матча Монако — Ницца

  • 1
  • 1.83
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 4.20
  • Ставка
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    А после небольшой паузы команда Филиппа Клемана выиграла у «Метца» и «Труа» со счетом 2:1, а также у «Ренна» — 3:2.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В целом, в последних пяти поединках во всех турнирах княжеский клуб не знает поражений, а в четырех последних — выиграл.

    «Ницца»

    С 54 зачетными пунктами «Ницца» на данный момент находится на четвертой строке в турнирной таблице Лиги 1. От третьей строки она отстает на два балла.

    После того как еще в начале марта «Орлята» одолели на своем поле ПСЖ со счетом 1:0, они не могли выиграть на протяжении последующих четырех встреч первенства.

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    • В этот период южане расписали два мировых результата и два раза они уступали. Одно из фиаско случилось с ними в позапрошлом туре, когда был разгром на выезде от «Ланса» 0:3.

    Неудачная серия закончилась в прошлом туре, когда коллектив на своем поле переиграл «Лорьян» (2:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,85.

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    Успех гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,62.

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    «Монако» — «Ницца»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Монако» в зону еврокубков?
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