«Байер»
«Байер» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 52 очка.
В прошлом туре «Байер» сыграл вничью с «Бохумом» — 0:0. И это не самый плохой результат для гостевого матча против упертого середняка, который ранее уверенно обыграл на своем поле «Баварию».
Коэффициенты матча Байер — РБ Лейпциг
Апрель «фармацевты» начали с домашней победы над берлинской «Гертой» (2:1). А перед этим выиграли на выезде у «Вольфсбурга» (2:0).
«Байер» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей чемпионата Германии на своем поле.
«Лейпциг»
«Лейпциг» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 29-ти матчах 51 очко.
Несколько дней назад «Лейпциг» выиграл на выезде у итальянской «Аталанты» (2:0) и вышел в полуфинал Лиги Европы.
Беспроигрышная серия «Лейпцига» составляет уже 13 матчей. В чемпионате команда Доменико Тедеско не проигрывает с пятого февраля, когда уступила на поле «Баварии».
В прошлом туре «Лейпциг» разгромил «Хоффенхайм» (3:0), а перед этим не оставил шансов дортмундской «Боруссии» (4:1).
«Лейпциг» выиграл четыре предыдущих матча Бундеслиги в гостях с общим счетом 17:3.
Прогноз и ставка
На «Байер» в этом матче можно поставить за 3.06, ничью букмекеры предлагают за 3.82, а победу «Лейпцига» — за 2.42.
Если бы «Лейпциг» не играл на днях в Лиге Европы, можно было смело ставить на его победу в предстоящем матче. Но встреча с «Аталантой» все-таки получилась очень нервной и энергозатратной. Успеет ли команда Тедеско восстановиться к воскресенью? Не факт.
К тому же, «Байер» на своем поле может тормознуть кого угодно. К слову, в первом круге «фармацевты» выиграли на поле «Лейпцига» со счетом 3:1.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.90.