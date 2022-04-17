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    Сможет ли «Байер» остановить «Лейпциг»?

    «Байер» — «Лейпциг». Прогноз (к. 1.90) и ставки на чемпионат Германии 17 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Байер» — «Лейпциг»
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    «Лейпциг» выиграл четыре предыдущих матча Бундеслиги в гостях с общим счетом 17:3
    «Байер» сыграет на своем поле против «Лейпцига» в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 20:30 мск. «Байер» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Апреля 2022 года
    Байер
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    •  Байер 20:30 РБ Лейпциг РБ Лейпциг
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    «Байер»

    «Байер» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 52 очка.

    В прошлом туре «Байер» сыграл вничью с «Бохумом» — 0:0. И это не самый плохой результат для гостевого матча против упертого середняка, который ранее уверенно обыграл на своем поле «Баварию».

    Коэффициенты матча Байер — РБ Лейпциг

  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.30
  • Ставка
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    Апрель «фармацевты» начали с домашней победы над берлинской «Гертой» (2:1). А перед этим выиграли на выезде у «Вольфсбурга» (2:0).

    Все прогнозы на футбол

    «Байер» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей чемпионата Германии на своем поле.

    «Лейпциг»

    «Лейпциг» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 29-ти матчах 51 очко.

    Несколько дней назад «Лейпциг» выиграл на выезде у итальянской «Аталанты» (2:0) и вышел в полуфинал Лиги Европы.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Беспроигрышная серия «Лейпцига» составляет уже 13 матчей. В чемпионате команда Доменико Тедеско не проигрывает с пятого февраля, когда уступила на поле «Баварии».

    В прошлом туре «Лейпциг» разгромил «Хоффенхайм» (3:0), а перед этим не оставил шансов дортмундской «Боруссии» (4:1).

    «Лейпциг» выиграл четыре предыдущих матча Бундеслиги в гостях с общим счетом 17:3.

    Прогноз и ставка

    На «Байер» в этом матче можно поставить за 3.06, ничью букмекеры предлагают за 3.82, а победу «Лейпцига» — за 2.42.

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    Если бы «Лейпциг» не играл на днях в Лиге Европы, можно было смело ставить на его победу в предстоящем матче. Но встреча с «Аталантой» все-таки получилась очень нервной и энергозатратной. Успеет ли команда Тедеско восстановиться к воскресенью? Не факт.

    К тому же, «Байер» на своем поле может тормознуть кого угодно. К слову, в первом круге «фармацевты» выиграли на поле «Лейпцига» со счетом 3:1.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.90.

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    «Байер» — «Лейпциг»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 17.04.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Байер» остановить «Лейпциг»?
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