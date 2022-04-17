«Байер» сыграет на своем поле против «Лейпцига» в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 17 апреля, начало — в 20:30 мск. «Байер» — «Лейпциг»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Байер»

«Байер» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрал 52 очка.

В прошлом туре «Байер» сыграл вничью с «Бохумом» — 0:0. И это не самый плохой результат для гостевого матча против упертого середняка, который ранее уверенно обыграл на своем поле «Баварию».

Коэффициенты матча Байер — РБ Лейпциг 1 2.95 X 3.60 2 2.30 Ставка

Апрель «фармацевты» начали с домашней победы над берлинской «Гертой» (2:1). А перед этим выиграли на выезде у «Вольфсбурга» (2:0).

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«Байер» выиграл четыре из пяти предыдущих матчей чемпионата Германии на своем поле.

«Лейпциг»

«Лейпциг» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 29-ти матчах 51 очко.

Несколько дней назад «Лейпциг» выиграл на выезде у итальянской «Аталанты» (2:0) и вышел в полуфинал Лиги Европы.

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Беспроигрышная серия «Лейпцига» составляет уже 13 матчей. В чемпионате команда Доменико Тедеско не проигрывает с пятого февраля, когда уступила на поле «Баварии».

В прошлом туре «Лейпциг» разгромил «Хоффенхайм» (3:0), а перед этим не оставил шансов дортмундской «Боруссии» (4:1).

«Лейпциг» выиграл четыре предыдущих матча Бундеслиги в гостях с общим счетом 17:3.

Прогноз и ставка

На «Байер» в этом матче можно поставить за 3.06, ничью букмекеры предлагают за 3.82, а победу «Лейпцига» — за 2.42.

Если бы «Лейпциг» не играл на днях в Лиге Европы, можно было смело ставить на его победу в предстоящем матче. Но встреча с «Аталантой» все-таки получилась очень нервной и энергозатратной. Успеет ли команда Тедеско восстановиться к воскресенью? Не факт.

К тому же, «Байер» на своем поле может тормознуть кого угодно. К слову, в первом круге «фармацевты» выиграли на поле «Лейпцига» со счетом 3:1.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.90.