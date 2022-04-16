В субботу, 16 апреля, в 30-м туре португальской Примейры «Порту» в домашнем матче сыграет против «Портимоненсе». Начало встречи намечено на 22:30 по мск. «Порту» — «Портимоненсе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

«Драконы» все ближе к чемпионскому титулу и на данный момент у них 79 очков. В борьбе за первое место «Порту» опережает «Спортинг» с отрывом в 6 пунктов.

После 29 туров хозяева по-прежнему остаются без поражений. У них 25 побед и 4 ничьи. Сейчас команда Сержиу Консейсау идет на серии из пяти побед кряду в национальной лиге.

В последних турах «синие» обыграли «Пасуш де Феррейра» (4:2), «Боавишту» (1:0), «Тонделу» (4:0), «Санта-Клару» (3:0) и «Виторию Гимарайнш» (1:0).

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При этом «Порту» не смог пройти «Лион» в 1/8 финала Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч 1:2.

«Портимоненсе»

На данный момент «Портимоненсе» занимает 12 место. Команда уже даже теоретически не сможет побороться за выход в еврокубки и ей еще грозит вылет.

«Портимоненсе» относительно надежен в обороне, пропустив 34 мяча. С атакой у команды и вовсе не ладится (27 голов).

До прошлого тура коллектив не выигрывал восемь поединков кряду, четыре последних из которых и вовсе проиграл.

Провальная серия прекратилась в последнем матче чемпионата, когда на своем поле был побежден «Фамаликан» (1:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,12.

Успех гостей оценивается в 21,00, тогда как ничья — в 7,50.

Наши прогноз и ставка — «Порту» забьет в первые 15 минут матча за 3,40.