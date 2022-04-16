«Порту»
«Драконы» все ближе к чемпионскому титулу и на данный момент у них 79 очков. В борьбе за первое место «Порту» опережает «Спортинг» с отрывом в 6 пунктов.
После 29 туров хозяева по-прежнему остаются без поражений. У них 25 побед и 4 ничьи. Сейчас команда Сержиу Консейсау идет на серии из пяти побед кряду в национальной лиге.
В последних турах «синие» обыграли «Пасуш де Феррейра» (4:2), «Боавишту» (1:0), «Тонделу» (4:0), «Санта-Клару» (3:0) и «Виторию Гимарайнш» (1:0).
При этом «Порту» не смог пройти «Лион» в 1/8 финала Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч 1:2.
«Портимоненсе»
На данный момент «Портимоненсе» занимает 12 место. Команда уже даже теоретически не сможет побороться за выход в еврокубки и ей еще грозит вылет.
«Портимоненсе» относительно надежен в обороне, пропустив 34 мяча. С атакой у команды и вовсе не ладится (27 голов).
До прошлого тура коллектив не выигрывал восемь поединков кряду, четыре последних из которых и вовсе проиграл.
Провальная серия прекратилась в последнем матче чемпионата, когда на своем поле был побежден «Фамаликан» (1:0).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,12.
Успех гостей оценивается в 21,00, тогда как ничья — в 7,50.
Наши прогноз и ставка — «Порту» забьет в первые 15 минут матча за 3,40.