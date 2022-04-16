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    Триумф «Нефтчи» в бакинском дерби?

    «Нефтчи» — «Сабах». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Азербайджана, 16 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтчи» — «Сабах»
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    «Нефтчи»
    «Нефтчи» сыграет на своем поле с «Сабахом» в рамках 23-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 19:30 мск. «Нефтчи» — «Сабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 16 Апреля 2022 года
    Нефтчи
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Нефтчи 19:30 Сабах Сабах
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •

    «Нефтчи»

    «Нефтчи» уже не догонит «Карабах», но свое второе место сохранить обязан. Отрыв от идущей следом «Зири» составляет 5 очков.

    Бакинцы не столь мощны в атаке (37 голов). Да и в обороне имеются проблемы, ведь пропускает команда больше гола за матч.

    Минувший тур команда вполне может записать себе в актив. «Нефтчи» на выезде нанес поражение «Шамахы» (1:2).

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    Против «Сабаха» команда играет весьма успешно. Из пяти последних поединков выиграно три при одной неудаче.

    «Сабах»

    «Сабах» проводит довольно неплохой турнирный отрезок. Нынешнее 5 место — явно не предел возможностей бакинцев.

    Отставание от третьего места составляет всего 4 очка. Да и серия из трех победных матчей к ряду говорит о неплохих перспективах.

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    • Минувший тур принес бакинцам удовлетворение. Дома была уверенно обыграна «Зиря» (3:1).

    В составе «Сабаха» ярко выделяется Джон-Ланс Микелс. Немецкий форвард забил 9 мячей, да и вообще, полезен в атакующей игре команды.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.85, на ничью за 3.44, а на «Сабах» — за 4.10.

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    «Нефтчи» традиционно удачно играет с земляками.

    «Сабах» уступил в двух последних дерби.

    «Нефтчи» выглядит сильнее соперника, особенно в плане реализации. Наши прогноз и ставка — Фора «Нефтчи» -0.75 с коэффициентом 2.10.

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    «Нефтчи» — «Сабах»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 16.04.2022. Прогнозы на футбол. Триумф «Нефтчи» в бакинском дерби?
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