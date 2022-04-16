«Нефтчи» сыграет на своем поле с «Сабахом» в рамках 23-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 19:30 мск. «Нефтчи» — «Сабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нефтчи»

«Нефтчи» уже не догонит «Карабах», но свое второе место сохранить обязан. Отрыв от идущей следом «Зири» составляет 5 очков.

Бакинцы не столь мощны в атаке (37 голов). Да и в обороне имеются проблемы, ведь пропускает команда больше гола за матч.

Минувший тур команда вполне может записать себе в актив. «Нефтчи» на выезде нанес поражение «Шамахы» (1:2).

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Против «Сабаха» команда играет весьма успешно. Из пяти последних поединков выиграно три при одной неудаче.

«Сабах»

«Сабах» проводит довольно неплохой турнирный отрезок. Нынешнее 5 место — явно не предел возможностей бакинцев.

Отставание от третьего места составляет всего 4 очка. Да и серия из трех победных матчей к ряду говорит о неплохих перспективах.

Минувший тур принес бакинцам удовлетворение. Дома была уверенно обыграна «Зиря» (3:1).

В составе «Сабаха» ярко выделяется Джон-Ланс Микелс. Немецкий форвард забил 9 мячей, да и вообще, полезен в атакующей игре команды.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.85, на ничью за 3.44, а на «Сабах» — за 4.10.

«Нефтчи» традиционно удачно играет с земляками .

«Сабах» уступил в двух последних дерби.

«Нефтчи» выглядит сильнее соперника, особенно в плане реализации. Наши прогноз и ставка — Фора «Нефтчи» -0.75 с коэффициентом 2.10.