«Нефтчи»
«Нефтчи» уже не догонит «Карабах», но свое второе место сохранить обязан. Отрыв от идущей следом «Зири» составляет 5 очков.
Бакинцы не столь мощны в атаке (37 голов). Да и в обороне имеются проблемы, ведь пропускает команда больше гола за матч.
Минувший тур команда вполне может записать себе в актив. «Нефтчи» на выезде нанес поражение «Шамахы» (1:2).
Против «Сабаха» команда играет весьма успешно. Из пяти последних поединков выиграно три при одной неудаче.
«Сабах»
«Сабах» проводит довольно неплохой турнирный отрезок. Нынешнее 5 место — явно не предел возможностей бакинцев.
Отставание от третьего места составляет всего 4 очка. Да и серия из трех победных матчей к ряду говорит о неплохих перспективах.
Минувший тур принес бакинцам удовлетворение. Дома была уверенно обыграна «Зиря» (3:1).
В составе «Сабаха» ярко выделяется Джон-Ланс Микелс. Немецкий форвард забил 9 мячей, да и вообще, полезен в атакующей игре команды.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.85, на ничью за 3.44, а на «Сабах» — за 4.10.
«Нефтчи»
«Сабах» уступил в двух последних дерби.
«Нефтчи» выглядит сильнее соперника, особенно в плане реализации. Наши прогноз и ставка — Фора «Нефтчи» -0.75 с коэффициентом 2.10.