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    Поможет ли Кокорин «фиалкам» одолеть «Венецию»?

    «Фиорентина» — «Венеция». Прогноз, ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат Италии, 16 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Венеция»
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    Александр Кокорин
    Встреча 33-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Венецией» состоится 16 апреля. Матч на арене «Артемио Франки» во Флоренции начнется в 17:30 мск. «Фиорентина» — «Венеция»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Апреля 2022 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 17:30 Венеция Венеция
  • Италия. Серия А
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    «Фиорентина»

    Флорентийцы довели свою беспроигрышную серию в высшем дивизионе до 5 матчей (3 победы, 2 ничьи). А голевая серия «Фиорентины» в чемпионате Италии насчитывает 8 встреч.

    В середине марта подопечные Винченцо Итальяно обыграли дома «Болонью» (1:0), а потом на выезде поделили очки с миланским «Интером» (1:1).

    Коэффициенты матча Фиорентина — Венеция

  • 1
  • 1.35
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  • 5.00
  • 2
  • 9.00
  • Ставка
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    В последних матчах «фиалки» дома справились с «Эмполи» (1:0), а потом в гостевом матче победили «Наполи» (3:2). В этой встрече на последние 10 минут на поле вышел и Александр Кокорин.

    Все прогнозы на Серию А

    После 31 матча Серии А «Фиорентина» с 53 очками на 7-м месте. Разница мячей 52-40. Не сыграет Джакомо Бонавентура.

    «Венеция»

    Команда довела свою серию из поражений в высшем дивизионе до 6 матчей и пропускает уже на протяжении 18 поединков в чемпионате Италии.

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    • В середине марта подопечные Паоло Дзанетти в гостях уступили «Лацио» (0:1) и на выезде проиграли «Сампдории» (0:2).

    В последних матчах «Венеция» в гостях проиграла «Специи» (0:1) и на своем поле уступила «Удинезе» (1:2), в обоих случаях пропустив в компенсированное время.

    Календарь и таблица Серии А

    После 31 матча «Венеция» занимает 18 месте с 22 очками. Разница мячей 26-57, Тома Анри забил 7 голов. Не сыграют вратари Ледзерини и Ромеро, защитники Улльманн и Молинаро, хавбеки Сигурдссон и Перец.

    Прогноз и ставка

    На победу «Фиорентины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.37, на ничью в основное время — 5.20, а на победу «Венеции» — 8.40.

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    В первом круге «Венеция» победила дома со счетом 1:0. Пропустив в первом тайме, «фиалки» заканчивали матч в меньшинстве.

    На домашнем стадионе в текущем сезоне Серии А флорентийцы выступают отлично и не уступили в 12 из 15 поединков, одержав 10 побед. Прогнозируем, что «Фиорентина» выиграет верховой матч.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.76 и ТБ 2,5 за 1.66.

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    «Фиорентина» — «Венеция»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 16.04.2022. Прогнозы на футбол. Поможет ли Кокорин «фиалкам» одолеть «Венецию»?
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