Встреча 33-го тура Серии А между «Фиорентиной» и «Венецией» состоится 16 апреля. Матч на арене «Артемио Франки» во Флоренции начнется в 17:30 мск. «Фиорентина» — «Венеция»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

Флорентийцы довели свою беспроигрышную серию в высшем дивизионе до 5 матчей (3 победы, 2 ничьи). А голевая серия «Фиорентины» в чемпионате Италии насчитывает 8 встреч.

В середине марта подопечные Винченцо Итальяно обыграли дома «Болонью» (1:0), а потом на выезде поделили очки с миланским «Интером» (1:1).

Коэффициенты матча Фиорентина — Венеция 1 1.35 X 5.00 2 9.00 Ставка

В последних матчах «фиалки» дома справились с «Эмполи» (1:0), а потом в гостевом матче победили «Наполи» (3:2). В этой встрече на последние 10 минут на поле вышел и Александр Кокорин.

Все прогнозы на Серию А

После 31 матча Серии А «Фиорентина» с 53 очками на 7-м месте. Разница мячей 52-40. Не сыграет Джакомо Бонавентура.

«Венеция»

Команда довела свою серию из поражений в высшем дивизионе до 6 матчей и пропускает уже на протяжении 18 поединков в чемпионате Италии.

В середине марта подопечные Паоло Дзанетти в гостях уступили «Лацио» (0:1) и на выезде проиграли «Сампдории» (0:2).

В последних матчах «Венеция» в гостях проиграла «Специи» (0:1) и на своем поле уступила «Удинезе» (1:2), в обоих случаях пропустив в компенсированное время.

Календарь и таблица Серии А

После 31 матча «Венеция» занимает 18 месте с 22 очками. Разница мячей 26-57, Тома Анри забил 7 голов. Не сыграют вратари Ледзерини и Ромеро, защитники Улльманн и Молинаро, хавбеки Сигурдссон и Перец.

Прогноз и ставка

На победу «Фиорентины» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.37, на ничью в основное время — 5.20, а на победу «Венеции» — 8.40.

В первом круге «Венеция» победила дома со счетом 1:0. Пропустив в первом тайме, «фиалки» заканчивали матч в меньшинстве.

На домашнем стадионе в текущем сезоне Серии А флорентийцы выступают отлично и не уступили в 12 из 15 поединков, одержав 10 побед. Прогнозируем, что «Фиорентина» выиграет верховой матч .