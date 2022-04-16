«Боруссия» из Менхенгладбаха сыграет на своем поле против «Кельна» в рамках 30-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 16 апреля, начало — в 19:30 мск. «Боруссия» М — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

«Боруссия» занимает 11-е место в таблице Бундеслиги после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрала 37 очков.

Беспроигрышная серия Гладбаха составляет уже четыре матча, в которых он одержал три победы.

На прошлой неделе команда Ади Хюттера выиграла на выезде у «Гройтер Фюрта».

Календарь и таблица Бундеслиги

Интересно, что это всего лишь первый случай в сезоне, когда «Боруссия» набрала очки в четырех матчах кряду.

Также стоит добавить, что «Боруссия» ни разу не проиграла в четырех предыдущих матчах на своем поле.

«Кельн»

«Кельн» тем временем находится на восьмой строчке, набрав в 29-ти матчах 43 очка.

Если в прошлом году «Кельн» боролся за выживание, то сейчас у него есть шанс зацепиться даже за еврокубки. «Козлы» вполне могут финишировать в топ-6, учитывая минимальное отставание от конкурентов.

Команда Штеффена Баумгарта начала апрель с поражения от «Унион Берлин», но после этого выиграла на своем поле у «Майнца» (3:2).

«Кельн» ни разу не пропускал только в одном из десяти предыдущих матчей на выезде.

Прогноз и ставка

На «Боруссию» в этом матче можно поставить за 2.07, ничью букмекеры предлагают за 3.84, а победу «Кельна» — за 3.55.

«Боруссия» проиграла два предыдущих матча против «Кельна». При этом поражение в первом круге текущего чемпионата получилось особенно болезненным — «Гладбах» уступил на поле соперника со счетом 1:4.

Но сейчас, если судить по недавним матчам, «Боруссия» вполне способна дать достойный ответ.

Ставка — победа «Боруссии» за 2.07.