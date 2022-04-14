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    «Рома» обязана уверенно побеждать

    «Рома» — «Буде-Глимт». Прогноз (к. 2.02) на футбол 14 апреля 2022 года

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    Лоренцо Пеллегрини
    «Рома» на своём поле сыграет против «Буде-Глимт» в рамках ответного матча Лиги Конференций. Поединок состоится 14 апреля, начало — 22:00 (мск). «Рома» — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала 14 Апреля 2022 года

    «Рома»

    «Волки» занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 57 очков за 32 матча. Расположившийся выше «Ювентус» имеет отрыв в 5 баллов.

    «Рома» стартовала в плей-офф Лиги конференций сразу с 1/8 финала. На этой стадии римляне прошли «Витесс» из Нидерландов минимально обыграв их на выезде 0:1 и сыграв вничью на родном стадионе — 1:1.

    В первом матче 1/4 Лиги Конференций против «Буде-Глимта» римляне смогли открыть счёт в первом тайме, но во второй половине встречи «Рома» пропустила два безответных гола и проиграла со счётом 2:1.

    «Буде-Глимт»

    «Буде-Глимт» продолжает удивлять. Теперь уже ни у кого не осталось сомнений в том, что осенние успехи норвежского чемпиона не были случайностью.

  • Встреча обещает быть результативной
  • «Рома» — «Будё/Глимт». Прогноз, ставка (к. 2.04)

    • В 1/16 финала «Буде-Глимт» дважды выиграл у шотландского «Селтика». Общий счет — 5:1. А в 1/8 немного сложнее, но всё же норвежцы смогли обыграть «АЗ Алкмар» ( 2:1 дома и 2:2 на выезде).

    В первом матче против «Ромы» норвежцы за первый тайм не сделали ни одного удара в створ ворот. Но во второй половине поединка «Буде-Глимт» показал характер и то, что не случайно прошёл так далеко в этом турнире.

    Прогноз

    На победу «Ромы» в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают взять за 5.20, а победу «Буде-Глимт» — за 8.10.

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    Прогноз — Жозе Моуриньо будет биться и настроит своих подопечных только на уверенную победу против норвежцев, которых они никак не могут обыграть. Тем более для «Ромы» это единственный шанс завоевывать хоть какой-то титул в этом сезоне.

    Ставка — Победа «Ромы» с форой (-1.5) за 2.02.

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    «Рома» — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 14.04.2022. Прогнозы на футбол. «Рома» обязана уверенно побеждать
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