«Рома» на своём поле сыграет против «Буде-Глимт» в рамках ответного матча Лиги Конференций. Поединок состоится 14 апреля, начало — 22:00 (мск). «Рома» — «Буде-Глимт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Волки» занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 57 очков за 32 матча. Расположившийся выше «Ювентус» имеет отрыв в 5 баллов.

«Рома» стартовала в плей-офф Лиги конференций сразу с 1/8 финала. На этой стадии римляне прошли «Витесс» из Нидерландов минимально обыграв их на выезде 0:1 и сыграв вничью на родном стадионе — 1:1.

В первом матче 1/4 Лиги Конференций против «Буде-Глимта» римляне смогли открыть счёт в первом тайме, но во второй половине встречи «Рома» пропустила два безответных гола и проиграла со счётом 2:1.

«Буде-Глимт»

«Буде-Глимт» продолжает удивлять. Теперь уже ни у кого не осталось сомнений в том, что осенние успехи норвежского чемпиона не были случайностью.

В 1/16 финала «Буде-Глимт» дважды выиграл у шотландского «Селтика». Общий счет — 5:1. А в 1/8 немного сложнее, но всё же норвежцы смогли обыграть «АЗ Алкмар» ( 2:1 дома и 2:2 на выезде).

В первом матче против «Ромы» норвежцы за первый тайм не сделали ни одного удара в створ ворот. Но во второй половине поединка «Буде-Глимт» показал характер и то, что не случайно прошёл так далеко в этом турнире.

Прогноз

На победу «Ромы» в этом матче можно поставить за 1.41, ничью букмекеры предлагают взять за 5.20, а победу «Буде-Глимт» — за 8.10.

Прогноз — Жозе Моуриньо будет биться и настроит своих подопечных только на уверенную победу против норвежцев, которых они никак не могут обыграть. Тем более для «Ромы» это единственный шанс завоевывать хоть какой-то титул в этом сезоне.

Ставка — Победа «Ромы» с форой (-1.5) за 2.02.