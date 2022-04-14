ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Теперь скучно не будет

    «ПСВ Эйндховен» — «Лестер». Прогноз (к. 1.81) на тоталы, Лига конференций, 14 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Лестер Сити Прогнозы на ПСВ Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «ПСВ Эйндховен» — «Лестер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лестер» — «ПСВ Эйндховен»
    14 апреля ответном поединке 1/4 финала Лиги конференций нидерландский «ПСВ Эйндховен» на своем поле сыграет с английским «Лестером». Начало — в 19:45 по мск. «ПСВ Эйндховен» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала 14 Апреля 2022 года
    ПСВ
  • Лига конференций. 1/4 финала
    •  ПСВ 19:45 Лестер Лестер
  • Лестер
    •

    «ПСВ Эйндховен»

    Неделю тому назад эти команды в Англии выдали очень скучный матч с небольшим количеством голевых моментов, который завершился вничью со счетом 0:0.

    До этого ПСВ последний раз уходил с поля без забитого мяча аж в начале декабря, проиграв тогда 0:3 в Испании «Реал Сосьедаду» на групповой стадии Лиги Европы.

    Коэффициенты матча ПСВ — Лестер

  • 1
  • 2.05
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.60
  • Ставка
    •

    На еврокубковой арене результативность у «крестьян» не особо высокая, находящаяся на отметке чуть более гола за игру. Правда, на предыдущей стадии ЛК они смогли огорчить датский «Копенгаген» аж восемь раз за две игры.

    Все прогнозы на футбол

    В последнее же несколько месяце с учетом всех турниров коллектив забивает довольно-таки много, в среднем более двух мячей за поединок.

    «Лестер»

    «Лестер» также переместился в Лигу конференций из Лиги Европы, финишировав третьим в своем квартете, пропустив вперед себя московский «Спартак» и итальянский «Наполи».

  • «Лисы» перехитрят «крестьян»?
  • «ПСВ Эйндховен» — «Лестер». Прогноз, ставка (к. 2.55)

    • И там «лисы» выступали очень даже результативно, забивая в среднем за игру по два мяча, но и пропускали немало — приблизительно на этой же отметке.

  • Трансферный дайджест. 4-11 апреля
  • Новый вызов для Кварацхелии и удержит ли «Бавария» своих лидеров
  • 12/04/2022

    • В этом же соревновании английский клуб в пяти поединках только раз не смог отличится, а не пропускал в двух из пяти случаев.

    Отметим, что с учетом всех проведенных турниров «Лестер» уходил с поля без забитого гола только в двух поединках из 13 проведенных.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры на тотал больше 2,5 предлагают 1.81, а на меньше — 2.00.

    Наверняка в первом поединке команды присматривались друг к другу, что и сказалось на результативности. Сейчас же стоит кому то забить, как игра пойдет на встречных курсах и должна порадовать мячами.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Аталанта — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Аталанта — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч ПСВ — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Аталанта — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  6.30
  • Прогноз на матч Лион — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  6.40
  • Прогноз на матч ПСВ — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.48
  • Прогноз на матч Барселона — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лион — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Рома — Будё/Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лион — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Барселона — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч ПАОК — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Рома — Буде-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «ПСВ Эйндховен» — «Лестер»: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 14.04.2022. Прогнозы на футбол. Теперь скучно не будет
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры