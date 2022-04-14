14 апреля ответном поединке 1/4 финала Лиги конференций нидерландский «ПСВ Эйндховен» на своем поле сыграет с английским «Лестером». Начало — в 19:45 по мск. «ПСВ Эйндховен» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ПСВ Эйндховен»

Неделю тому назад эти команды в Англии выдали очень скучный матч с небольшим количеством голевых моментов, который завершился вничью со счетом 0:0.

До этого ПСВ последний раз уходил с поля без забитого мяча аж в начале декабря, проиграв тогда 0:3 в Испании «Реал Сосьедаду» на групповой стадии Лиги Европы.

Коэффициенты матча ПСВ — Лестер 1 2.05 X 3.55 2 3.60 Ставка

На еврокубковой арене результативность у «крестьян» не особо высокая, находящаяся на отметке чуть более гола за игру. Правда, на предыдущей стадии ЛК они смогли огорчить датский «Копенгаген» аж восемь раз за две игры.

Все прогнозы на футбол

В последнее же несколько месяце с учетом всех турниров коллектив забивает довольно-таки много, в среднем более двух мячей за поединок.

«Лестер»

«Лестер» также переместился в Лигу конференций из Лиги Европы, финишировав третьим в своем квартете, пропустив вперед себя московский «Спартак» и итальянский «Наполи».

И там «лисы» выступали очень даже результативно, забивая в среднем за игру по два мяча, но и пропускали немало — приблизительно на этой же отметке.

В этом же соревновании английский клуб в пяти поединках только раз не смог отличится, а не пропускал в двух из пяти случаев.

Отметим, что с учетом всех проведенных турниров «Лестер» уходил с поля без забитого гола только в двух поединках из 13 проведенных.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры на тотал больше 2,5 предлагают 1.81, а на меньше — 2.00.

Наверняка в первом поединке команды присматривались друг к другу, что и сказалось на результативности. Сейчас же стоит кому то забить, как игра пойдет на встречных курсах и должна порадовать мячами.