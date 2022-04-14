«ПСВ»
Неделю тому назад в Англии эти команды расписали безголевую мировую, выдав очень скучный матч с минимумом голевых моментов.
«ПСВ» оказался в Лиге конференций, переместившись из Лиги Европы, финишировав третьим в группе. В первом раунде плей-офф он преодолел барьер в лице израильского «Маккаби».
Коэффициенты матча ПСВ — Лестер
А в 1/8 финала «крестьяне» не без приключений прошли датский «Копенгаген», сыграв в домашнем поединке вничью 4:4, но победив на выезде со счетом 4:0.
В чемпионате Нидерландов же команда занимает второе место, уступая лидеру четыре балла. В последнем сыгранном матче первенства ПСВ дома одолел 2:0 «Ваалвейк», выиграв тем самым седьмую игру из восьми в рамках внутреннего первенства.
«Лестер»
«Лестер» также переместился с Лиги Европы, финишировав третьим в своем квартете, пропустив вперед себя московский «Спартак» и итальянский «Наполи».
В первой стадии плей-офф данного турнира коллектив легко преодолел барьер в лице датского «Раннерса», дважды его обыграв: 4:1 на своем поле и 3:1 на выезде.
После этого «лисы» убрали со своего пути и французский «Ренн», одержав в родных стенах викторию со счетом 2:0, но потерпев фиаско в гостевом поединке 1:2.
В чемпионате Англии «Лестер» идет всего десятым, и уже не на что серьезное не претендует. Накануне коллектив дома переиграл «Кристал Пэлас» 2:1, доведя тем самым свою беспроигрышную серию до четырех матчей с учетом всех турниров.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «ПСВ» — 2.05, победа «Лестера» — 3.80, ничья — 3.62.
Проход: «ПСВ Эйндховен» — 1.51; «Лестера» — 2.55.
Так как ПСВ еще не теряет надежды догнать «Аякс» в чемпионате страны, а «Лестер» уже в АПЛ ни на что не претендует, то в данном противостоянии отдаем предпочтение гостям, которые больше сконцентрированы на еврокубке и должны проходить дальше.