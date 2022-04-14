ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Лисы» перехитрят «крестьян»?

    «ПСВ» — «Лестер». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, Лига конференций, 14 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на ПСВ Прогнозы на Лестер Сити Прогнозы на футбол Англии Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «ПСВ» — «Лестер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лестер»
    В ответном поединке 1/4 финала Лиги конференций нидерландский «ПСВ Эйндховен» на своем поле сыграет с английским «Лестером». Игра пройдет 14 апреля и начнется в 19:45 по мск. «ПСВ» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала 14 Апреля 2022 года
    ПСВ
  • Лига конференций. 1/4 финала
    •  ПСВ 19:45 Лестер Лестер
  • Лестер
    •

    «ПСВ»

    Неделю тому назад в Англии эти команды расписали безголевую мировую, выдав очень скучный матч с минимумом голевых моментов.

    «ПСВ» оказался в Лиге конференций, переместившись из Лиги Европы, финишировав третьим в группе. В первом раунде плей-офф он преодолел барьер в лице израильского «Маккаби».

    Коэффициенты матча ПСВ — Лестер

  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.85
  • Ставка
    •

    А в 1/8 финала «крестьяне» не без приключений прошли датский «Копенгаген», сыграв в домашнем поединке вничью 4:4, но победив на выезде со счетом 4:0.

    Все прогнозы на футбол

    В чемпионате Нидерландов же команда занимает второе место, уступая лидеру четыре балла. В последнем сыгранном матче первенства ПСВ дома одолел 2:0 «Ваалвейк», выиграв тем самым седьмую игру из восьми в рамках внутреннего первенства.

    «Лестер»

    «Лестер» также переместился с Лиги Европы, финишировав третьим в своем квартете, пропустив вперед себя московский «Спартак» и итальянский «Наполи».

    В первой стадии плей-офф данного турнира коллектив легко преодолел барьер в лице датского «Раннерса», дважды его обыграв: 4:1 на своем поле и 3:1 на выезде.

  • Еще один урок для «МЮ». «Тоттенхэм» и Конте показали, как смена тренера может спасти сезон
  • «МЮ» в очередной раз ошибся с выбором главного тренера
  • Вчера

    • После этого «лисы» убрали со своего пути и французский «Ренн», одержав в родных стенах викторию со счетом 2:0, но потерпев фиаско в гостевом поединке 1:2.

    В чемпионате Англии «Лестер» идет всего десятым, и уже не на что серьезное не претендует. Накануне коллектив дома переиграл «Кристал Пэлас» 2:1, доведя тем самым свою беспроигрышную серию до четырех матчей с учетом всех турниров.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «ПСВ» — 2.05, победа «Лестера» — 3.80, ничья — 3.62.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    Проход: «ПСВ Эйндховен» — 1.51; «Лестера» — 2.55.

    Так как ПСВ еще не теряет надежды догнать «Аякс» в чемпионате страны, а «Лестер» уже в АПЛ ни на что не претендует, то в данном противостоянии отдаем предпочтение гостям, которые больше сконцентрированы на еврокубке и должны проходить дальше.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Палмейрас — Индепендьенте Петрольерос
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Фламенго — Тальерес
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Калгари — Сиэтл
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Миннесота — Лос-Анджелес
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  4.44
  • Прогноз на матч Даллас — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ванкувер — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Корда — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Хуркач — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Рублев — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Дельбонис — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.30
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «ПСВ» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 14.04.2022. Прогнозы на футбол. «Лисы» перехитрят «крестьян»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры