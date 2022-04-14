В ответном поединке 1/4 финала Лиги конференций нидерландский «ПСВ Эйндховен» на своем поле сыграет с английским «Лестером». Игра пройдет 14 апреля и начнется в 19:45 по мск. «ПСВ» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«ПСВ»

Неделю тому назад в Англии эти команды расписали безголевую мировую, выдав очень скучный матч с минимумом голевых моментов.

«ПСВ» оказался в Лиге конференций, переместившись из Лиги Европы, финишировав третьим в группе. В первом раунде плей-офф он преодолел барьер в лице израильского «Маккаби».

Коэффициенты матча ПСВ — Лестер 1 1.95 X 3.60 2 3.85 Ставка

А в 1/8 финала «крестьяне» не без приключений прошли датский «Копенгаген», сыграв в домашнем поединке вничью 4:4, но победив на выезде со счетом 4:0.

Все прогнозы на футбол

В чемпионате Нидерландов же команда занимает второе место, уступая лидеру четыре балла. В последнем сыгранном матче первенства ПСВ дома одолел 2:0 «Ваалвейк», выиграв тем самым седьмую игру из восьми в рамках внутреннего первенства.

«Лестер»

«Лестер» также переместился с Лиги Европы, финишировав третьим в своем квартете, пропустив вперед себя московский «Спартак» и итальянский «Наполи».

В первой стадии плей-офф данного турнира коллектив легко преодолел барьер в лице датского «Раннерса», дважды его обыграв: 4:1 на своем поле и 3:1 на выезде.

После этого «лисы» убрали со своего пути и французский «Ренн», одержав в родных стенах викторию со счетом 2:0, но потерпев фиаско в гостевом поединке 1:2.

В чемпионате Англии «Лестер» идет всего десятым, и уже не на что серьезное не претендует. Накануне коллектив дома переиграл «Кристал Пэлас» 2:1, доведя тем самым свою беспроигрышную серию до четырех матчей с учетом всех турниров.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «ПСВ» — 2.05, победа «Лестера» — 3.80, ничья — 3.62.

Проход: «ПСВ Эйндховен» — 1.51; «Лестера» — 2.55.

Так как ПСВ еще не теряет надежды догнать «Аякс» в чемпионате страны, а «Лестер» уже в АПЛ ни на что не претендует, то в данном противостоянии отдаем предпочтение гостям, которые больше сконцентрированы на еврокубке и должны проходить дальше.