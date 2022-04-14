«Барселона» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» сейчас демонстрирует отличный футбол. Команда, похоже, уже полностью поняла и приняла требования Хави.

В минувшем туре своего чемпионата «Барселона» добыла три пункта. На выезде каталонцы с трудом одолели аутсайдера Примеры «Леванте» (2:3).

Коэффициенты матча Барселона — Айнтрахт Ф 1 1.40 X 4.80 2 7.70 Ставка

В кадровом плане у команды не все так позитивно. Зато в прекрасной форме находится Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший 8 мячей в 9 матчах Примеры.

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Наверняка каталонцы сыграют в привычной для себя атакующей манере. Состав позволяет, да и соперник явно небезгрешен в обороне.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» проваливает сезон в чемпионате Германии. Команда находится на скромном 9 месте в таблице.

В минувшем туре своего чемпионата франкфуртцы оконфузились. Дома команда уступила «Фрайбургу» со счетом 1:2.

Наверняка домашняя ничья заставляет немцев больше думать об атаке. Вот только Филип Костич проводит не самый результативный свой сезон.

Нет никаких сомнений, что немцы будут действовать вторым номером. Между тем, «Айнтрахт» не побеждает уже на протяжении месяца.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.43, на ничью за 5.20, а на «Айнтрахт» — за 7.80.

Каталонцы превосходно выглядят в атаке .

«Айнтрахт» многовато пропускает в свои ворота.

«Барселона» воспользуется проблемами немцев в обороне. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Барселоны» -1.75 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 6.10. Для остальных — более умеренный прогноз.