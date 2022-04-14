ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Барса» быстро покажет класс!

    «Барселона» — «Айнтрахт». Дерзкая ставка за 6.10 на матч Лиги Европы 14 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Барселону Прогнозы на Айнтрахт Франкфурт Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на футбол Германии Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Айнтрахт»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Педри
    «Барселона» сыграет на своем поле с «Айнтрахтом» в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет 14 апреля, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 14 Апреля 2022 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •

    «Барселона»

    «Барселона» сейчас демонстрирует отличный футбол. Команда, похоже, уже полностью поняла и приняла требования Хави.

    В минувшем туре своего чемпионата «Барселона» добыла три пункта. На выезде каталонцы с трудом одолели аутсайдера Примеры «Леванте» (2:3).

    Коэффициенты матча Барселона — Айнтрахт Ф

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 7.70
  • Ставка
    •

    В кадровом плане у команды не все так позитивно. Зато в прекрасной форме находится Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший 8 мячей в 9 матчах Примеры.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Наверняка каталонцы сыграют в привычной для себя атакующей манере. Состав позволяет, да и соперник явно небезгрешен в обороне.

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» проваливает сезон в чемпионате Германии. Команда находится на скромном 9 месте в таблице.

    В минувшем туре своего чемпионата франкфуртцы оконфузились. Дома команда уступила «Фрайбургу» со счетом 1:2.

  • Еще один урок для «МЮ». «Тоттенхэм» и Конте показали, как смена тренера может спасти сезон
  • «МЮ» в очередной раз ошибся с выбором главного тренера
  • Вчера

    • Наверняка домашняя ничья заставляет немцев больше думать об атаке. Вот только Филип Костич проводит не самый результативный свой сезон.

    Нет никаких сомнений, что немцы будут действовать вторым номером. Между тем, «Айнтрахт» не побеждает уже на протяжении месяца.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.43, на ничью за 5.20, а на «Айнтрахт» — за 7.80.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    Каталонцы превосходно выглядят в атаке.

    «Айнтрахт» многовато пропускает в свои ворота.

    «Барселона» воспользуется проблемами немцев в обороне. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Барселоны» -1.75 в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 6.10. Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Корда — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Хуркач — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Рублев — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Дельбонис — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.30
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.81
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Филадельфия — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Атланта — Шарлотт
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Барселона» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (6.10), статистика, коэффициенты матча 14.04.2022. Прогнозы на футбол. «Барса» быстро покажет класс!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры