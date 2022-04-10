«Лейпциг» сыграет на своем поле против «Хоффенхайма» в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 20:30 мск. «Лейпциг» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

«Лейпциг» занимает четвертое место в таблице Бундеслиги после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 48 очков.

Несколько дней назад у «Лейпцига» был непростой домашний матч против «Аталанты» в четвертьфинале Лиги Европы. Встреча завершилась вничью 1:1. Итальянцы очень сильно подготовились к матчу в Германии, преимущества у команды Доменико Тедеско в этой игре не было.

Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Хоффенхайм 1 1.47 X 4.80 2 6.00 Ставка

Между тем, беспроигрышная серия «Лейпцига» в чемпионате составляет уже семь матчей.

Все прогнозы на Бундеслигу

В прошлом туре «Лейпциг» разгромил на выезде дортмундскую «Боруссию» со счетом 4:1, проведя, наверное, лучший матч в этом году.

К слову, в 2022-м у «Лейпцига» смогла выиграть только «Бавария».

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 28-ми матчах 44 очка.

В середине марта «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Баварией» (1:1), но после этого провел два не самых удачных матча.

Перед паузой на матчи сборных команда Себастиана Хенесса проиграла «Герте» (0:3), а после уступила «Бохуму» (1:2) на своем поле.

«Хоффенхайм» не смог забить только в одном домашнем матче текущего чемпионата Германии.

Прогноз и ставка

На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.56, ничью букмекеры предлагают за 5.05, а победу «Хоффенхайма» — за 6.15.

В данном случае уместно сказать, что коэффициент на «Лейпциг» занижен. Все-таки позади сложнейшая игра с «Аталантой», в которой команда Тедеско оставила немало сил.

Ну и «Хоффенхайм» действительно неприятный соперник, несмотря на недавние неудачи. К слову, «Лейпциг» проиграл «Хоффенхайму» в первом круге.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.86.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Хоффенхайма» больше 1,0 за 2.01. Гости вполне могут воспользоваться усталостью соперника.