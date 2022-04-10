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    Сможет ли «Лейпциг» взять реванш у «Хоффенхайма»?

    «Лейпциг» — «Хоффенхайм». Прогноз, ставки (к. 2.01) на футбол, чемпионат Германии, 10 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лейпциг» — «Хоффенхайм»
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    В этом году на поле «Лейпцига» смогла выиграть только «Бавария»
    «Лейпциг» сыграет на своем поле против «Хоффенхайма» в рамках 29-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 20:30 мск. «Лейпциг» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 10 Апреля 2022 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 20:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
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    «Лейпциг»

    «Лейпциг» занимает четвертое место в таблице Бундеслиги после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 48 очков.

    Несколько дней назад у «Лейпцига» был непростой домашний матч против «Аталанты» в четвертьфинале Лиги Европы. Встреча завершилась вничью 1:1. Итальянцы очень сильно подготовились к матчу в Германии, преимущества у команды Доменико Тедеско в этой игре не было.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Хоффенхайм

  • 1
  • 1.47
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 6.00
  • Ставка
    •

    Между тем, беспроигрышная серия «Лейпцига» в чемпионате составляет уже семь матчей.

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    В прошлом туре «Лейпциг» разгромил на выезде дортмундскую «Боруссию» со счетом 4:1, проведя, наверное, лучший матч в этом году.

    К слову, в 2022-м у «Лейпцига» смогла выиграть только «Бавария».

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» тем временем находится на шестой строчке, набрав в 28-ми матчах 44 очка.

    В середине марта «Хоффенхайм» сыграл вничью с «Баварией» (1:1), но после этого провел два не самых удачных матча.

    Перед паузой на матчи сборных команда Себастиана Хенесса проиграла «Герте» (0:3), а после уступила «Бохуму» (1:2) на своем поле.

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  • 07/04/2022

    • «Хоффенхайм» не смог забить только в одном домашнем матче текущего чемпионата Германии.

    Прогноз и ставка

    На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.56, ничью букмекеры предлагают за 5.05, а победу «Хоффенхайма» — за 6.15.

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    В данном случае уместно сказать, что коэффициент на «Лейпциг» занижен. Все-таки позади сложнейшая игра с «Аталантой», в которой команда Тедеско оставила немало сил.

    Ну и «Хоффенхайм» действительно неприятный соперник, несмотря на недавние неудачи. К слову, «Лейпциг» проиграл «Хоффенхайму» в первом круге.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.86.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Хоффенхайма» больше 1,0 за 2.01. Гости вполне могут воспользоваться усталостью соперника.

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    «Лейпциг» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Лейпциг» взять реванш у «Хоффенхайма»?
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