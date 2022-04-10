«Лестер»
«Лестер» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 37 очков.
Несколько дней назад «Лестер» сыграл вничью с ПСВ Эйндховен (0:0) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций. Для домашнего матча результат так себе.
Но зато перед этим «Лестер» отобрал очки у «Манчестер Юнайтед». В данном случае ничью, а тем более на «Олд Траффорд», можно считать небольшим достижением.
Команда Брендана Роджерса набрала десять очков в пяти предыдущих матчах чемпионата Англии. На этот отрезке «лисы» потерпели только одно поражение, проиграв на выезде «Арсеналу».
«Лестер» забивал как минимум один мяч в каждом из восьми предыдущих матчей АПЛ на своем поле.
«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» тем временем находится на девятой строчке, набрав в 30-ти матчах 37 очков.
«Кристал Пэлас» проводит лучший отрезок к сезоне. В прошлом туре команда Патрика Виейра разгромила «Арсенал» (3:0), а перед этим не оставила шансов «Эвертону» (4:0) в Кубке Англии.
У «Кристал Пэлас» всего лишь одно поражение в десяти предыдущих матчах и четыре победы в пяти недавних играх.
«Кристал Пэлас» пропустил всего лишь один мяч в пяти предыдущих матчах, а забил — 11.
Прогноз и ставка
На «Лестер» в этом матче можно поставить за 2.58, ничью букмекеры предлагают за 3.55, а победу «Кристал Пэлас» — за 2.81.
В первом круге матч между этими командами завершился вничью 2:2. Скорее всего, снова будет борьба, но есть подозрение, что «Лестер» притормозит разбушевавшегося соперника.
«Кристал Пэлас» ни разу не выигрывал в пяти предыдущих матчах против «Лестера».
Ставка — победа «Лестера» с форой (0) за 1.88.