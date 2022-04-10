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    Сможет ли «Лестер» остановить «Кристал Пэлас»?

    «Лестер» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 1.88) и ставки на чемпионат Англии 10 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Кристал Пэлас»
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    У «Кристал Пэлас» всего лишь одно поражение в десяти предыдущих матчах
    «Лестер» сыграет на своем поле против «Кристал Пэлас» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 16:00 мск. «Лестер» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Лестер»

    «Лестер» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 37 очков.

    Несколько дней назад «Лестер» сыграл вничью с ПСВ Эйндховен (0:0) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций. Для домашнего матча результат так себе.

    Но зато перед этим «Лестер» отобрал очки у «Манчестер Юнайтед». В данном случае ничью, а тем более на «Олд Траффорд», можно считать небольшим достижением.

    Команда Брендана Роджерса набрала десять очков в пяти предыдущих матчах чемпионата Англии. На этот отрезке «лисы» потерпели только одно поражение, проиграв на выезде «Арсеналу».

    «Лестер» забивал как минимум один мяч в каждом из восьми предыдущих матчей АПЛ на своем поле.

    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» тем временем находится на девятой строчке, набрав в 30-ти матчах 37 очков.

    «Кристал Пэлас» проводит лучший отрезок к сезоне. В прошлом туре команда Патрика Виейра разгромила «Арсенал» (3:0), а перед этим не оставила шансов «Эвертону» (4:0) в Кубке Англии.

    У «Кристал Пэлас» всего лишь одно поражение в десяти предыдущих матчах и четыре победы в пяти недавних играх.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Кристал Пэлас» пропустил всего лишь один мяч в пяти предыдущих матчах, а забил — 11.

    Прогноз и ставка

    На «Лестер» в этом матче можно поставить за 2.58, ничью букмекеры предлагают за 3.55, а победу «Кристал Пэлас» — за 2.81.

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    В первом круге матч между этими командами завершился вничью 2:2. Скорее всего, снова будет борьба, но есть подозрение, что «Лестер» притормозит разбушевавшегося соперника.

    «Кристал Пэлас» ни разу не выигрывал в пяти предыдущих матчах против «Лестера».

    Ставка — победа «Лестера» с форой (0) за 1.88.

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    «Лестер» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 10.04.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Лестер» остановить «Кристал Пэлас»?
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