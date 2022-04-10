«Лестер» сыграет на своем поле против «Кристал Пэлас» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 16:00 мск. «Лестер» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лестер» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 37 очков.

Несколько дней назад «Лестер» сыграл вничью с ПСВ Эйндховен (0:0) в первом матче 1/4 финала Лиги конференций. Для домашнего матча результат так себе.

Но зато перед этим «Лестер» отобрал очки у «Манчестер Юнайтед». В данном случае ничью, а тем более на «Олд Траффорд», можно считать небольшим достижением.

Команда Брендана Роджерса набрала десять очков в пяти предыдущих матчах чемпионата Англии. На этот отрезке «лисы» потерпели только одно поражение, проиграв на выезде «Арсеналу».

«Лестер» забивал как минимум один мяч в каждом из восьми предыдущих матчей АПЛ на своем поле.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» тем временем находится на девятой строчке, набрав в 30-ти матчах 37 очков.

«Кристал Пэлас» проводит лучший отрезок к сезоне. В прошлом туре команда Патрика Виейра разгромила «Арсенал» (3:0), а перед этим не оставила шансов «Эвертону» (4:0) в Кубке Англии.

У «Кристал Пэлас» всего лишь одно поражение в десяти предыдущих матчах и четыре победы в пяти недавних играх.

Все прогнозы на АПЛ

«Кристал Пэлас» пропустил всего лишь один мяч в пяти предыдущих матчах, а забил — 11.

Прогноз и ставка

На «Лестер» в этом матче можно поставить за 2.58, ничью букмекеры предлагают за 3.55, а победу «Кристал Пэлас» — за 2.81.

В первом круге матч между этими командами завершился вничью 2:2. Скорее всего, снова будет борьба, но есть подозрение, что «Лестер» притормозит разбушевавшегося соперника.

«Кристал Пэлас» ни разу не выигрывал в пяти предыдущих матчах против «Лестера».

Ставка — победа «Лестера» с форой (0) за 1.88.