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    «Фенербахче» снова выиграет у «Галатасарая»?

    «Фенербахче» — «Галатасарай». Прогноз (к. 2.09) и ставки на футбол, чемпионат Турции, 10 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Галатасарай»
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    «Фенербахче» ни разу не проигрывал в семи предыдущих матчах
    «Фенербахче» сыграет на своем поле против «Галатасарая» в рамках 32-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 20:30 мск. «Фенербахче» — «Галатасарай»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 10 Апреля 2022 года
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    «Фенербахче»

    «Фенербахче» занимает третье место в турнирной таблице турецкой Суперлиги после 31-го сыгранного матча, в которых набрал 56 очков.

    «Фенербахче» продолжает борьбу с «Коньяспором» за вторую строчку и путевку в Лигу чемпионов. Отставание от идущего первым «Трабзонспора» составляет 15 очков.

    В прошлом туре «Фенербахче» разгромил на выезде «Кайсериспор» (4:0), благодаря чему продлил беспроигрышную серию до семи матчей.

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    И на этом отрезке команда Исмаила Картала одержала шесть побед и забила 18 мячей.

    «Галатасарай»

    «Галатасарай» тем временем находится всего лишь на 13-й строчке, набрав в 31-м матче 41 очко.

    Несмотря на явные провалы в чемпионате, в прошлом месяце «Галатасарай» очень достойно провел два матча с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги Европы. После ничьей на «Камп Ноу» команда Доменека Торрента уступила каталонцам на своем поле со счетом 1:2, но в любом случае соперник столкнулся с серьезным сопротивлением.

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    • Между тем, в 12-ти предыдущих матчах турецкого чемпионата «Галатасарай» одержал только четыре победы, три из них — на своем поле.

    В десяти гостевых матчах у «Галатасарая» лишь одна победа и шесть поражений. И только в одном случае ему удалось оставить свои ворота на замке.

    Прогноз и ставка

    На «Фенербахче» в этом матче можно поставить за 1.99, ничью букмекеры предлагают за 3.96, а победу «Галатасарая» — за 4.05.

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    В первом круге «Фенербахче» выиграл на поле «Галатасарая» со счетом 2:1. И есть подозрение, что в этом матче хозяевам не удастся взять реванш — соперник выглядит банально солиднее.

    Ставка — победа «Фенербахче» за 1.99.

    Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.09.

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