«Фенербахче»
«Фенербахче» занимает третье место в турнирной таблице турецкой Суперлиги после 31-го сыгранного матча, в которых набрал 56 очков.
«Фенербахче» продолжает борьбу с «Коньяспором» за вторую строчку и путевку в Лигу чемпионов. Отставание от идущего первым «Трабзонспора» составляет 15 очков.
В прошлом туре «Фенербахче» разгромил на выезде «Кайсериспор» (4:0), благодаря чему продлил беспроигрышную серию до семи матчей.
И на этом отрезке команда Исмаила Картала одержала шесть побед и забила 18 мячей.
«Галатасарай»
«Галатасарай» тем временем находится всего лишь на 13-й строчке, набрав в 31-м матче 41 очко.
Несмотря на явные провалы в чемпионате, в прошлом месяце «Галатасарай» очень достойно провел два матча с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги Европы. После ничьей на «Камп Ноу» команда Доменека Торрента уступила каталонцам на своем поле со счетом 1:2, но в любом случае соперник столкнулся с серьезным сопротивлением.
Между тем, в 12-ти предыдущих матчах турецкого чемпионата «Галатасарай» одержал только четыре победы, три из них — на своем поле.
В десяти гостевых матчах у «Галатасарая» лишь одна победа и шесть поражений. И только в одном случае ему удалось оставить свои ворота на замке.
Прогноз и ставка
На «Фенербахче» в этом матче можно поставить за 1.99, ничью букмекеры предлагают за 3.96, а победу «Галатасарая» — за 4.05.
В первом круге «Фенербахче» выиграл на поле «Галатасарая» со счетом 2:1. И есть подозрение, что в этом матче хозяевам не удастся взять реванш — соперник выглядит банально солиднее.
Ставка — победа «Фенербахче» за 1.99.
Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.09.