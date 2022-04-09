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    Паритет на «Керамике»?

    «Вильярреал» — «Атлетик». Прогноз, ставка (к. 3.30) на футбол, Примера, 9 апреля 2022 года

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    Жерар Морено
    «Вильярреал» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 19:30 мск. «Вильярреал» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 09 Апреля 2022 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 19:30 Атлетик Атлетик
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    «Вильярреал»

    «Вильярреал» сражается на нескольких фронтах. Примера пока немного «провисает», ведь 7 место не является пропуском в еврокубки.

    Причем до искомой шестой позиции отставание немаленькое. Отыграть шесть очков еще нужно очень потрудиться.

    Коэффициенты матча Вильярреал — Атлетик

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.20
  • Ставка
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    В предыдущем туре чемпионата «Вильярреал» разочаровал. Команда на выезде сенсационно уступила аутсайдеру «Леванте» (2:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В матчах против «Атлетика» команда традиционно испытывает сложности. Из пяти последних матчей «Вильярреал» добыл только три ничьи при двух коллизиях.

    «Атлетик»

    Эта команда логично борется за выход в еврокубки. Между тем, нынешнее 8 место ничего подобного не дает.

    Между тем, в последних матчах «Атлетик» выглядит довольно прилично. Да и оборона по-прежнему прочна: лишь 29 пропущенных мячей в 30 матчах.

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    • В предыдущем туре «Атлетик» также сумел добыть три очка. Дома был обыгран «Эльче» (2:1).

    Наверняка баски сыграют на своих козырях. Надежность обороны и умение контратаковать может пригодиться в матче с соперником, уставшим после сражения в Лиге чемпионов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вильярреал» за 2.25, на ничью за 3.30, а на «Атлетик» — за 3.30.

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    «Вильярреал» после победы над «Баварией» (1:0) в Лиге чемпионов может несколько расслабиться в чемпионате.

    «Атлетик» в последние годы удачно противостоит «Желтой субмарине».

    Хозяева устали после битвы с «Баварией», тогда как баски традиционно неплохо обороняются. Наши прогноз и ставка — Ничья с коэффициентом 3.30.

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    «Вильярреал» — «Атлетик»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на футбол. Паритет на «Керамике»?
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