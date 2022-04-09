«Вильярреал» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 апреля, начало — в 19:30 мск. «Вильярреал» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

«Вильярреал» сражается на нескольких фронтах. Примера пока немного «провисает», ведь 7 место не является пропуском в еврокубки.

Причем до искомой шестой позиции отставание немаленькое. Отыграть шесть очков еще нужно очень потрудиться.

Коэффициенты матча Вильярреал — Атлетик 1 2.30 X 3.30 2 3.20 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Вильярреал» разочаровал. Команда на выезде сенсационно уступила аутсайдеру «Леванте» (2:0).

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В матчах против «Атлетика» команда традиционно испытывает сложности. Из пяти последних матчей «Вильярреал» добыл только три ничьи при двух коллизиях.

«Атлетик»

Эта команда логично борется за выход в еврокубки. Между тем, нынешнее 8 место ничего подобного не дает.

Между тем, в последних матчах «Атлетик» выглядит довольно прилично. Да и оборона по-прежнему прочна: лишь 29 пропущенных мячей в 30 матчах.

В предыдущем туре «Атлетик» также сумел добыть три очка. Дома был обыгран «Эльче» (2:1).

Наверняка баски сыграют на своих козырях. Надежность обороны и умение контратаковать может пригодиться в матче с соперником, уставшим после сражения в Лиге чемпионов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вильярреал» за 2.25, на ничью за 3.30, а на «Атлетик» — за 3.30.

«Вильярреал» после победы над «Баварией» (1:0) в Лиге чемпионов может несколько расслабиться в чемпионате .

«Атлетик» в последние годы удачно противостоит «Желтой субмарине».

Хозяева устали после битвы с «Баварией», тогда как баски традиционно неплохо обороняются. Наши прогноз и ставка — Ничья с коэффициентом 3.30.