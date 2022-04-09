«Шеффилд Юнайтед» дома сыграет против «Борнмута» в 41-м туре Чемпионшипа. Поединок намечен на 9 апреля, начало — в 14:45 по мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

С 61 зачетным пунктом «Шеффилд Юнайтед» находится на шестой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. Однако седьмую позицию коллектив опережает на два балла, сыграв при этом на игру больше.

«Клинки» за последние восемь встреч первенства смогли победить всего лишь в трех случаях. Также в этот период они два раза сыграли вничью и потерпели три поражения.

Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Борнмут 1 2.40 X 3.25 2 3.05 Ставка

Одно из фиаско с командой случилось в позапрошлом туре, когда она уступила в выездной игре «Сток Сити» 0:1, после чего она обыграла на своей территории КПР 1:0.

Все прогнозы на футбол

В родных стенах «Шеффилд Юнайтед» не проигрывает вот уже 11 матчей. В этот период коллектив добился восьми выигрышей и три встречи свели вничью.

«Борнмут»

«Борнмут» находится на второй позиции, существенно отставая от лидера, а третьей место обходит на шесть пунктов, но при этом имеет пару игр в запасе.

К данному поединку коллектив подходит после гостевого поражения от «Вест Бромвича» со счетом 0:5. Перед этим он имел 5-матчевую беспроигрышную серию. В этот период клуб два поединка свел мировыми результатами и трижды уходил с поля победителем.

Перед поражение «вишни» выиграли два поединка подряд, поочередно одолев на выезде «Хаддерсфилд» 3:0 и на своей территории «Бристоль Сити» со счетом 3:2.

Вот уже как семь матчей на выезде «Борнмут» не играет вничью, четыре раза победив за этот период и столько же раз потерпев неудачи.

В первом круге дома выиграл «Борнмут» 2:1, а до этого три игры из четырех сильнее были «клинки» и раз была мировая.

Прогноз и ставка на «Шеффилд Юнайтед» — «Борнмут»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Шеффилд Юнайтед» — 2.45, победа «Борнмута» — 2.96, ничья — 3.44.

Прогнозируем, что поединок команд из верхней части турнирной таблицы не принесет много забитых мячей. В общем, наша ставка на эту игру — ТМ 2,5