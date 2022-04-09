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    «Клинки» и «вишни» выдадут низовую встречу

    «Шеффилд Юнайтед» — «Борнмут». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Чемпионшип, 9 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Борнмут»
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    «Шеффилд Юнайтед»
    «Шеффилд Юнайтед» дома сыграет против «Борнмута» в 41-м туре Чемпионшипа. Поединок намечен на 9 апреля, начало — в 14:45 по мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 09 Апреля 2022 года
    Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 14:45 Борнмут Борнмут
  • Борнмут
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    «Шеффилд Юнайтед»

    С 61 зачетным пунктом «Шеффилд Юнайтед» находится на шестой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. Однако седьмую позицию коллектив опережает на два балла, сыграв при этом на игру больше.

    «Клинки» за последние восемь встреч первенства смогли победить всего лишь в трех случаях. Также в этот период они два раза сыграли вничью и потерпели три поражения.

    Коэффициенты матча Шеффилд Юнайтед — Борнмут

  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 3.05
  • Ставка
    •

    Одно из фиаско с командой случилось в позапрошлом туре, когда она уступила в выездной игре «Сток Сити» 0:1, после чего она обыграла на своей территории КПР 1:0.

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    В родных стенах «Шеффилд Юнайтед» не проигрывает вот уже 11 матчей. В этот период коллектив добился восьми выигрышей и три встречи свели вничью.

    «Борнмут»

    «Борнмут» находится на второй позиции, существенно отставая от лидера, а третьей место обходит на шесть пунктов, но при этом имеет пару игр в запасе.

    К данному поединку коллектив подходит после гостевого поражения от «Вест Бромвича» со счетом 0:5. Перед этим он имел 5-матчевую беспроигрышную серию. В этот период клуб два поединка свел мировыми результатами и трижды уходил с поля победителем.

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    • Перед поражение «вишни» выиграли два поединка подряд, поочередно одолев на выезде «Хаддерсфилд» 3:0 и на своей территории «Бристоль Сити» со счетом 3:2.

    Вот уже как семь матчей на выезде «Борнмут» не играет вничью, четыре раза победив за этот период и столько же раз потерпев неудачи.

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    В первом круге дома выиграл «Борнмут» 2:1, а до этого три игры из четырех сильнее были «клинки» и раз была мировая.

    Прогноз и ставка на «Шеффилд Юнайтед» — «Борнмут»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Шеффилд Юнайтед» — 2.45, победа «Борнмута» — 2.96, ничья — 3.44.

    Прогнозируем, что поединок команд из верхней части турнирной таблицы не принесет много забитых мячей. В общем, наша ставка на эту игру — ТМ 2,5

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Борнмут»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на футбол. «Клинки» и «вишни» выдадут низовую встречу
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