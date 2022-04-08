В первом туре группового этапа Кубка Либертадорес бразильская «Форталеза» на своем поле примет чилийский клуб «Коло Коло». Игра пройдет 8 апреля, начало — в 01:00 по мск. «Форталеза» — «Коло Коло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Форталеза»

«Форталеза» в прошлом сезоне стала четвертой в Бразилии и благодаря этому получила билет в Кубок Либертадорес сразу же в групповую стадию.

В этом году «львы» приняли участие в нескольких турнирах и смогли даже выиграть один из них. Накануне они стали победителями Копе де Нордесте, выиграв в финале у «Спорт Ресифе».

Стоит отметить, что команда последний раз уходила с поля поверженной аж в декабре 2021 года. В нового году она еще не знала горечи поражений, выиграв в большинстве своих игр.

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К слову, для «Форталезы» это будет дебют в самом престижном клубном турнире континента.

«Коло Коло»

«Коло Коло» в прошлом сезоне стал вторым в чемпионате Чили и эта позиция позволила коллективу сразу же стартовать на групповом этапе Кубка Либертадорес.

В новом же чилийском первенстве «вожди» лидируют в турнирной таблице после восьми проведенных туров. К данной игре они подходят с серией из четырех выигрышей подряд.

Последний раз клуб из Сантьяго играл в самом престижном клубном турнире континента в 2020 году, но тогда не смог преодолеть групповой этап.

Один раз «Коло Коло» даже выигрывал Кубок Либертадарес. Правда, случилось это аж в 1991 году.

Прогноз и ставка на «Форталеза» — «Коло Коло»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Форталезы» предлагают — 1.81.

На викторию «Коло Коло» дают — 4.68, ничья оценена — в 3.46.

Хотя «Форталеза» и дебютирует в этом турнире, но она сейчас находится просто в превосходной форме, так что вполне может начать турнир с победы.