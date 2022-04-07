«Вест Хэм» на своём поле сыграет против «Лиона» в рамках 1/4 плей-офф Лиги Европы. Матч состоится 7 апреля, начало — 22:00 (мск). «Вест Хэм» — «Лион»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Хэм»

Команда Дэвиде Мойесе в родном чемпионате показывает нестабильные результаты, хотя на выходных добилась важной домашней победы над «Эвертоном» (2:1), благодаря чему реабилитировалась за гостевое поражение в дерби от «Тоттенхэма» (3:1) и смогла подняться на 6-е место в турнирной таблице АПЛ.

«Вест Хэм» смог выиграть свою группу прошлой осенью. Хотя этот результат можно было списать на слабость противников, но тем не менее благодаря этому в плей-офф ЛЕ команда начинала только с раунда 1/8 финала.

Коэффициенты матча Вест Хэм — Лион 1 2.00 X 3.55 2 3.70 Ставка

И тут уже «молотобойцам» попался сильнейший из возможных оппонентов — «Севилья», для которой это «домашний» турнир.

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Но, проиграв в Испании 0:1, англичане дома смогли выиграть с нужным для прохода результатом — они забили пару безответных мячей 2:0. Решающий гол записал себе в актив Андрей Ярмоленко.

Лион

Подопечные Петера Боса при новом тренере спустились на 9-е место в турнирной таблице Чемпионата Франции.

Что пока и спасает этого специалиста, то это надежды квалифицироваться в Лигу Чемпионов, но через успех в менее рейтинговом турнире — Лиге Европы.

Но в ЛЕ у «Лиона» статистика почти идеальная. На групповом этапе они выиграли первые 5 туров, и только в конце сведя к 1:1 встречу с «Рейнджерс» сыграли вничью. И тем самым французы заняли первое место в группе и вышли сразу на стадию 1/8 плей-офф.

В 1/8 «ткачам» достался очень опытный соперник — португальский «Порту». В первом матче «Лион» смог одержать минимальную победу на выезде — 0:1, а в ответном поединке команды обменялись голами и разошлись ничьей со счётом 1:1.

Прогноз и ставка

На победу «Вест Хэма» в этом матче можно поставить за 2.08, ничью букмекеры предлагают взять за 3.66, а победу «Лиона» — за 3.68.

Прогноз — Оба коллектива на стадии 1/8 прошли серьёзных соперников и неудивительно, что те матчи были низовыми, так как команды играли от обороны.

Но в этом поединке «Вест Хэм» точно будет идти вперёд, что бы забивать и в ответном матче чувствовать себя уверенно, но и «Лион» — команда, которая просто так победу не отдаст и не оставит ворота англичан сухими.

Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.00.