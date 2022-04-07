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    Сможет ли «Аталанта» остановить «Лейпциг»?

    «Лейпциг» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.95) на футбол, Лига Европы, 7 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лейпциг» — «Аталанта»
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    В этом году «Лейпциг» проиграл лишь один матч
    «Лейпциг» сыграет на своем поле против «Аталанты» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы. Встреча пройдет 7 апреля, начало — в 19:45 мск. «Лейпциг» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 07 Апреля 2022 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 19:45 Аталанта Аталанта
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    «Лейпциг»

    «Лейпциг» на предыдущей стадии турнира должен был встретиться с московским «Спартаком», но все российские клубы в начале марта, как известно, были отстранены от участия в еврокубках.

    А перед этим «Лейпциг» прошел «Реал Сосьедада». После домашней ничьей немцы выиграли в Сан-Себастьяне со счетом 3:1.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Аталанта

  • 1
  • 1.73
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 4.60
  • Ставка
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    Но сейчас, в первую очередь, стоит обратить внимание на недавнюю победу команды Доменико Тедеско над дортмундской «Боруссией». «Лейпциг» выиграл со счетом 4:1.

    И вообще, в этом году «Лейпциг» проиграл лишь один матч. Это случилось в гостевой встрече с «Баварией» (2:3), но даже там команда Тедеско была очень близка к тому, чтобы добиться хотя бы ничьей.

    «Аталанта»

    «Аталанта» тем временем в 1/8 финала выиграл у «Байера». Оба матча получились сложными, но итальянцы выиграли и дома, и в гостях.

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  • Прогноз на матча «Лейпциг» — «Аталанта»

    • Перед поездкой в Германию «Аталанта» проиграла на своем поле «Наполи» (1:3), прервав серию из четырех матчей без поражений.

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    • Несмотря на две победы над «Байером», «Аталанта» в целом выглядит не очень убедительно. Есть подозрение, что мы наблюдаем закаты команды Джанпьеро Гасперини, которой восхищались в предыдущих сезонах.

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    «Аталанта» потерпела лишь два поражения в 14-ти предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Аталанты» — за 4.05.

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    Недавние матчи с «Байером» помогут «Аталанте» как можно лучше подготовиться к игре против еще одной немецкой команды, но на этот раз ей, скорее всего, будет в разы сложнее.

    «Лейпциг» на ходу и он гораздо мощнее «Байера» на данном этапе. Даже «Бавария» с трудом остановила команду Тедеско.

    Ставка — победа «Лейпцига» за 1.95.

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    «Лейпциг» — «Аталанта»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 07.04.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Аталанта» остановить «Лейпциг»?
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