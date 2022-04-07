«Лейпциг»
«Лейпциг» на предыдущей стадии турнира должен был встретиться с московским «Спартаком», но все российские клубы в начале марта, как известно, были отстранены от участия в еврокубках.
А перед этим «Лейпциг» прошел «Реал Сосьедада». После домашней ничьей немцы выиграли в Сан-Себастьяне со счетом 3:1.
Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Аталанта
Но сейчас, в первую очередь, стоит обратить внимание на недавнюю победу команды Доменико Тедеско над дортмундской «Боруссией». «Лейпциг» выиграл со счетом 4:1.
И вообще, в этом году «Лейпциг» проиграл лишь один матч. Это случилось в гостевой встрече с «Баварией» (2:3), но даже там команда Тедеско была очень близка к тому, чтобы добиться хотя бы ничьей.
«Аталанта»
«Аталанта» тем временем в 1/8 финала выиграл у «Байера». Оба матча получились сложными, но итальянцы выиграли и дома, и в гостях.
Перед поездкой в Германию «Аталанта» проиграла на своем поле «Наполи» (1:3), прервав серию из четырех матчей без поражений.
Несмотря на две победы над «Байером», «Аталанта» в целом выглядит не очень убедительно. Есть подозрение, что мы наблюдаем закаты команды Джанпьеро Гасперини, которой восхищались в предыдущих сезонах.
«Аталанта» потерпела лишь два поражения в 14-ти предыдущих матчах на выезде.
Прогноз и ставка
На «Лейпциг» в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Аталанты» — за 4.05.
Недавние матчи с «Байером» помогут «Аталанте» как можно лучше подготовиться к игре против еще одной немецкой команды, но на этот раз ей, скорее всего, будет в разы сложнее.
«Лейпциг» на ходу и он гораздо мощнее «Байера» на данном этапе. Даже «Бавария» с трудом остановила команду Тедеско.
Ставка — победа «Лейпцига» за 1.95.