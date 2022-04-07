«Депортиво Тачира» сыграет на своем поле с «Палмейрасом» в рамках 1-го тура группового этапа Кубка Либертадорес. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 03:00 мск. «Депортиво Тачира» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Депортиво Тачира»

Венесуэльский клуб в своей группе считается темной лошадкой. Притом, что в своем чемпионате команда выступает прекрасно.

После 6 туров чемпионата «Депортиво Тачира» занимает 2 место. Более того, отставание от «Депортиво Ла-Гуайра» составляет один пункт.

А вот предыдущий тур для «Депортиво Тачира» получился с оттенком позитива. Дома был уверенно обыгран «Депортиво Лара» (2:0).

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Интересно, что до последней виктории команда дважды к ряду потеряла очки. В составе «Депортиво Тачира» нет звезд, но сильный коллектив.

«Палмейрас»

Амбициозный бразильский клуб не скрывает своих целей. «Поросята» по именам смотрятся едва ли не сильнее всех среди участников Кубка Либертадорес.

«Палмейрас» на днях выиграл чемпионат штата Паулиста. Причем в первой встрече команда уступила «Сан-Паулу» (3:1), но с лихвой реабилитировалась в ответной (4:0).

В составе команды следует отметить Дуду. Креативный вингер способен сделать разницу, и очень полезен в созидании.

Интересна и персона Рафаэля Веиги. В его активе дубль в последнем поединке с «Сан-Паулу».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Палмейрас» за 1.45, на ничью за 4.20, а на «Депортиво Тачира» — за 8.50.

«Депортиво Тачира» по именам выглядит скромно.

«Палмейрас» находится на моральном подъеме после триумфа в чемпионате штата .

«Палмейрас» превосходит соперника в классе. Наши прогноз и ставка — Фора «Палмейраса» -1.5 с коэффициентом 2.30.