В ночь на 7 апреля в первом туре групповой стадии Кубка Либертадорес бразильская «Америка Минейро» на своем поле примет эквадорский «Индепендьенте дель Валье». Начало — в 01:00 по мск. «Америка Минейро» — «Индепендьенте дель Валье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Америка Минейро»

«Америка Минейро» минувший чемпионат Бразилии завершила на восьмой позиции в турнирной таблице, благодаря чему и получила билет в квалификацию Кубка Либертадаорес.

В отборе до групповой стадии клуб из Белу-Оризонти преодолел два этапа. Сперва он с трудом справился с парагвайским «Гуарани», уступив 0:1 дома, но выиграв 3:2 в гостях, а судьбу противостоянии решив по пенальти.

В следующем раунде квалификации «зелено-белые» справились с эквадорской «Барселоной Гуаякиль», победив снова в серии послематчевых пенальти, завершив обе встречи по 0:0.

Все прогнозы на футбол

Так как новый чемпионата Бразилии еще не стартовал, то «Америка Минейро» приняла участие в чемпионате штата Минейро, где смогла выйти в плей-офф, но на первой стадии сразу же проиграла.

«Индепендьенте дель Валье»

«Индепендьенте дель Валье» в прошлом сезоне смог выиграть эквадорскую Лигу ПРО, обыграв в финале «Эмелек» — 3:1 и 1:1.

И благодаря золотым наградам внутреннего первенства «черно-синие» стартуют в данном Кубке Либертадорес с групповой стадии.

В последний раз «Индепендьенте дель Валье» брал участие в главном клубном турнире континента в 2021 году, пройдя тогда две стадии квалификации, но остановившись на групповой стадии.

В новом чемпионате Эквадора коллектив после шести проведенных встреч идет в тройке лидеров.

Прогноз и ставка на «Америка Минейро» — «Индепендьенте дель Валье»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Америка Минейро» предлагают — 2.12.

На викторию «Индепендьенте дель Валье» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.15.

Так как оба коллектива в этом сезоне имеют проблемы в завершающей стадии, то от их очного противостоянии ждем крайне мало забитых мячей.