«Америка Минейро»
«Америка Минейро» минувший чемпионат Бразилии завершила на восьмой позиции в турнирной таблице, благодаря чему и получила билет в квалификацию Кубка Либертадаорес.
В отборе до групповой стадии клуб из Белу-Оризонти преодолел два этапа. Сперва он с трудом справился с парагвайским «Гуарани», уступив 0:1 дома, но выиграв 3:2 в гостях, а судьбу противостоянии решив по пенальти.
В следующем раунде квалификации «зелено-белые» справились с эквадорской «Барселоной Гуаякиль», победив снова в серии послематчевых пенальти, завершив обе встречи по 0:0.
Так как новый чемпионата Бразилии еще не стартовал, то «Америка Минейро» приняла участие в чемпионате штата Минейро, где смогла выйти в плей-офф, но на первой стадии сразу же проиграла.
«Индепендьенте дель Валье»
«Индепендьенте дель Валье» в прошлом сезоне смог выиграть эквадорскую Лигу ПРО, обыграв в финале «Эмелек» — 3:1 и 1:1.
И благодаря золотым наградам внутреннего первенства «черно-синие» стартуют в данном Кубке Либертадорес с групповой стадии.
В последний раз «Индепендьенте дель Валье» брал участие в главном клубном турнире континента в 2021 году, пройдя тогда две стадии квалификации, но остановившись на групповой стадии.
В новом чемпионате Эквадора коллектив после шести проведенных встреч идет в тройке лидеров.
Прогноз и ставка на «Америка Минейро» — «Индепендьенте дель Валье»
В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Америка Минейро» предлагают — 2.12.
На викторию «Индепендьенте дель Валье» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.15.
Так как оба коллектива в этом сезоне имеют проблемы в завершающей стадии, то от их очного противостоянии ждем крайне мало забитых мячей.