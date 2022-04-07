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    Забитых мячей будет крайне мало

    «Америка Минейро» — «Индепендьенте дель Валье». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, Кубок Либертадорес, 7 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Америка Минейро» — «Индепендьенте дель Валье»
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    «Америка Минейро»
    В ночь на 7 апреля в первом туре групповой стадии Кубка Либертадорес бразильская «Америка Минейро» на своем поле примет эквадорский «Индепендьенте дель Валье». Начало — в 01:00 по мск. «Америка Минейро» — «Индепендьенте дель Валье»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес 07 Апреля 2022 года
    Америка Минейро
  • Кубок Либертадорес
    •  Америка Минейро 01:00 Индепендьенте дель Валье Индепендьенте дель Валье
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    «Америка Минейро»

    «Америка Минейро» минувший чемпионат Бразилии завершила на восьмой позиции в турнирной таблице, благодаря чему и получила билет в квалификацию Кубка Либертадаорес.

    В отборе до групповой стадии клуб из Белу-Оризонти преодолел два этапа. Сперва он с трудом справился с парагвайским «Гуарани», уступив 0:1 дома, но выиграв 3:2 в гостях, а судьбу противостоянии решив по пенальти.

    В следующем раунде квалификации «зелено-белые» справились с эквадорской «Барселоной Гуаякиль», победив снова в серии послематчевых пенальти, завершив обе встречи по 0:0.

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    Так как новый чемпионата Бразилии еще не стартовал, то «Америка Минейро» приняла участие в чемпионате штата Минейро, где смогла выйти в плей-офф, но на первой стадии сразу же проиграла.

    «Индепендьенте дель Валье»

    «Индепендьенте дель Валье» в прошлом сезоне смог выиграть эквадорскую Лигу ПРО, обыграв в финале «Эмелек» — 3:1 и 1:1.

    И благодаря золотым наградам внутреннего первенства «черно-синие» стартуют в данном Кубке Либертадорес с групповой стадии.

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    • В последний раз «Индепендьенте дель Валье» брал участие в главном клубном турнире континента в 2021 году, пройдя тогда две стадии квалификации, но остановившись на групповой стадии.

    В новом чемпионате Эквадора коллектив после шести проведенных встреч идет в тройке лидеров.

    Прогноз и ставка на «Америка Минейро» — «Индепендьенте дель Валье»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Америка Минейро» предлагают — 2.12.

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    На викторию «Индепендьенте дель Валье» дают — 3.75, ничья оценена — в 3.15.

    Так как оба коллектива в этом сезоне имеют проблемы в завершающей стадии, то от их очного противостоянии ждем крайне мало забитых мячей.

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    «Америка Минейро» — «Индепендьенте дель Валье»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 07.04.2022. Прогнозы на футбол. Забитых мячей будет крайне мало
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