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    «Клинки» дома справятся с «обручами»

    «Шеффилд Юнайтед» — «Куинз Парк Рейнджерс». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Чемпионшип, 5 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Куинз Парк Рейнджерс»
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    «Шеффилд Юнайтед»
    «Шеффилд Юнайтед» дома сыграет против «Куинз Парк Рейнджерс» в перенесенном 22-м туре Чемпионшипа. Поединок намечен на 5 апреля, начало — в 21:45 по мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 05 Апреля 2022 года
    Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 21:45 Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс
  • Англия. Чемпионшип
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    «Шеффилд Юнайтед»

    С 61 зачетным пунктом «Шеффилд Юнайтед» находится на восьмой позиции в турнирной таблице Чемпионшипа. От зоны плей-офф коллектив отстает лишь на балл.

    «Клинки» за последние семь встреч первенства смогли победить всего лишь в двух случаях. Также в этот период они два раза сыграли вничью и потерпели три поражения.

    Одно из фиаско с командой случилось в минувшем туре, когда она уступила в выездной игре «Сток Сити» 0:1, а немного ранее обыграла на своей территории аутсайдера «Барнсли» 2:0.

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    В родных стенах «Шеффилд Юнайтед» не проигрывает вот уже десять матчей. В этот период коллектив добился семи выигрышей и три встречи свели вничью.

    «Куинз Парк Рейнджерс»

    «Куинз Парк Рейнджерс» расположился в турнирной таблице первой английской лиги на строку ниже предстоящего противника, имея на два очка в копилке меньше.

    «Обручи» в последнее время выступают плохо, проиграв пять из шести поединков при одной победе, которая была в середине марта на выезде крепкий «Лутон» со счетом 2:1.

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    • К данной же игре лондонцы подходят с серией из трех фиаско подряд. В минувшем туре первенства они в родных стенах уступили лидирующему «Фулхэму» со счетом 0:2.

    Вне родных стен КПР проиграл в пяти из шести последних матчей чемпионата и раз за этот период они смогли победить.

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    «Шеффилд Юнайтед» обыграл «Куинз Парк Рейнджерс» в трех последних очных встречах, в том числи и в первом круге на своем поле — 1:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Шеффилд Юнайтед» — 1.80, победа КПР — 4.72, ничья — 3.77.

    Прогнозируем, что в данном поединке сильнее будут «клинки», так как они сильно играю дома, да и последнее время удачно играют против КПР.

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 05.04.2022. Прогнозы на футбол. «Клинки» дома справятся с «обручами»
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