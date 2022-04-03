«Портленд» и «Лос-Анджелес Гэлакси» встретятся в матче регулярного чемпионата МЛС на поле стадиона «Провиденс», который расположен в одноименном городе Портленд. Начало поединка в 23:30 по мск. «Портленд» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Портленд»

«Дровосеки» находятся на 9 месте в турнирной таблице Западной конференции с 6 очками на счету. В этой группе команда отличается от других количеством ничейных поединков. Из пяти встречь три закончились мировой.

«Портленд» подписал мировую с «Орландо» (1:1), «Лос-Анджелесом» (1:1) и «Нью-Инглэнд Революшн» (2:2).

Коэффициенты матча Портленд Тимберс — Лос-Анджелес Гэлакси 1 2.25 X 3.60 2 3.00 Ставка

Помимо этого «горожане» разгромно проиграли «Далласу» (1:4). В их активе лишь одна победа, добытая в игре с «Остином» (1:0).

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Не сыграют Хосекарлос Ван Ранкин (красная карточка) и Фелипе Мора (травма).

«Лос-Анджелес Гэлакси»

«Гэлакси» пока что замыкают первую семерку, занимая последнюю путевку в плей-офф. У команды 6 очков после 4 туров.

Представители «города ангелов» проиграли два раза подряд. Они оказались слабее «Сиэтла» (2:3) и «Орландо» (0:1).

На старте сезона «Лос-Анджелес Гэлакси» с минимальным результатом 1:0 обыграл «Шарлотт» и «Нью-Йорк Сити».

С учетом прошлого сезона «Гэлакси» выиграл только в двух из восьми поединков МЛС.

Прогноз и ставка

Хозяева — фавориты. За 2.21 букмекеры дают победу «Портленда» и за 3.10 предлагают взять победу «Гэлакси».

Ничейный исход поединка оценивается котировкой 3.50.

Мы рекомендуем поставить на размен голами, так как в 4 из 5 очных игр обе команды забивали. При этом «Гэлакси» выиграл две очные встречи подряд. В совокупности предлагаем такой вариант — «Х2 и обе забьют» за 2.29.