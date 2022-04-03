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    В матче будет размен голами

    «Портленд» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 2.29) и ставки на футбол, МЛС, 3 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд» — «Лос-Анджелес Гэлакси»
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    «Портленд» и «Лос-Анджелес Гэлакси» встретятся в матче регулярного чемпионата МЛС на поле стадиона «Провиденс», который расположен в одноименном городе Портленд. Начало поединка в 23:30 по мск. «Портленд» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 03 Апреля 2022 года

    «Портленд»

    «Дровосеки» находятся на 9 месте в турнирной таблице Западной конференции с 6 очками на счету. В этой группе команда отличается от других количеством ничейных поединков. Из пяти встречь три закончились мировой.

    «Портленд» подписал мировую с «Орландо» (1:1), «Лос-Анджелесом» (1:1) и «Нью-Инглэнд Революшн» (2:2).

    Коэффициенты матча Портленд Тимберс — Лос-Анджелес Гэлакси

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.00
  • Ставка
    •

    Помимо этого «горожане» разгромно проиграли «Далласу» (1:4). В их активе лишь одна победа, добытая в игре с «Остином» (1:0).

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют Хосекарлос Ван Ранкин (красная карточка) и Фелипе Мора (травма).

    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    «Гэлакси» пока что замыкают первую семерку, занимая последнюю путевку в плей-офф. У команды 6 очков после 4 туров.

    Представители «города ангелов» проиграли два раза подряд. Они оказались слабее «Сиэтла» (2:3) и «Орландо» (0:1).

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  • 29/03/2022

    • На старте сезона «Лос-Анджелес Гэлакси» с минимальным результатом 1:0 обыграл «Шарлотт» и «Нью-Йорк Сити».

    С учетом прошлого сезона «Гэлакси» выиграл только в двух из восьми поединков МЛС.

    Прогноз и ставка

    Хозяева — фавориты. За 2.21 букмекеры дают победу «Портленда» и за 3.10 предлагают взять победу «Гэлакси».

    200ИгратьУвеличение депозита в 2,5 разаggbet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Ничейный исход поединка оценивается котировкой 3.50.

    Мы рекомендуем поставить на размен голами, так как в 4 из 5 очных игр обе команды забивали. При этом «Гэлакси» выиграл две очные встречи подряд. В совокупности предлагаем такой вариант — «Х2 и обе забьют» за 2.29.

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    «Портленд» — «Лос-Анджелес Гэлакси»: прогноз, ставка (2.29), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. В матче будет размен голами
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