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    «Филадельфия» продлит беспроигрышную серию?

    «Филадельфия Юнион» — «Шарлотт». Прогноз (к. 2.14) и ставки на чемпионат МЛС 3 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Филадельфия Юнион» — «Шарлотт»
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    «Филадельфия» пропустила всего лишь два гола в четырех матчах
    «Филадельфия Юнион» сыграет на своем поле против «Шарлотт» в рамках очередного матча чемпионата МЛС. Встреча пройдет 3 апреля, начало — в 02:30 мск. «Филадельфия Юнион» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Филадельфия Юнион»

    «Филадельфия» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав в четырех матчах десять очков.

    «Юнион» начали сезон с ничьей с «Миннесотой» (1:1), после чего одержали три победы.

    Команда Джима Кертина выиграл у «Монреаля», «Сан-Хосе Эртквейкс» и «Нью-Йорк Сити».

    «Филадельфия» пропустила всего лишь два гола в четырех матчах.

    «Шарлотт»

    «Шарлотт» тем временем занимает восьмое место на Востоке, набрав в пяти матчах шесть очков.

    Не так уж и плохо для клуба, который в этом сезоне дебютировал в МЛС.

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    После трех поражений «Шарлотт» одержал две победы — над «Нью-Инглэнд» и «Цинциннати».

    При этом в двух недавних матчах команда Мигеля Анхеля Рамиреса забила пять мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Филадельфию» в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают за 4.65, а победу «Шарлотт» — за 7.10.

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    Скорее всего, «Филадельфия» обыграет на своем поле новичка лиги. Возможно, даже будет разгром.

    Ставка — победа «Филадельфии» + тотал матча больше 2,5 за 2.14.

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    «Филадельфия Юнион» — «Шарлотт»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. «Филадельфия» продлит беспроигрышную серию?
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