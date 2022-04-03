«Филадельфия Юнион»
«Филадельфия» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав в четырех матчах десять очков.
«Юнион» начали сезон с ничьей с «Миннесотой» (1:1), после чего одержали три победы.
Команда Джима Кертина выиграл у «Монреаля», «Сан-Хосе Эртквейкс» и «Нью-Йорк Сити».
«Филадельфия» пропустила всего лишь два гола в четырех матчах.
«Шарлотт»
«Шарлотт» тем временем занимает восьмое место на Востоке, набрав в пяти матчах шесть очков.
Не так уж и плохо для клуба, который в этом сезоне дебютировал в МЛС.
После трех поражений «Шарлотт» одержал две победы — над «Нью-Инглэнд» и «Цинциннати».
При этом в двух недавних матчах команда Мигеля Анхеля Рамиреса забила пять мячей.
Прогноз и ставка
На «Филадельфию» в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают за 4.65, а победу «Шарлотт» — за 7.10.
Скорее всего, «Филадельфия» обыграет на своем поле новичка лиги. Возможно, даже будет разгром.
Ставка — победа «Филадельфии» + тотал матча больше 2,5 за 2.14.