«Филадельфия Юнион» сыграет на своем поле против «Шарлотт» в рамках очередного матча чемпионата МЛС. Встреча пройдет 3 апреля, начало — в 02:30 мск. «Филадельфия Юнион» — «Шарлотт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Филадельфия Юнион»

«Филадельфия» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, набрав в четырех матчах десять очков.

«Юнион» начали сезон с ничьей с «Миннесотой» (1:1), после чего одержали три победы.

Команда Джима Кертина выиграл у «Монреаля», «Сан-Хосе Эртквейкс» и «Нью-Йорк Сити».

«Филадельфия» пропустила всего лишь два гола в четырех матчах.

«Шарлотт»

«Шарлотт» тем временем занимает восьмое место на Востоке, набрав в пяти матчах шесть очков.

Не так уж и плохо для клуба, который в этом сезоне дебютировал в МЛС.

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После трех поражений «Шарлотт» одержал две победы — над «Нью-Инглэнд» и «Цинциннати».

При этом в двух недавних матчах команда Мигеля Анхеля Рамиреса забила пять мячей.

Прогноз и ставка

На «Филадельфию» в этом матче можно поставить за 1.44, ничью букмекеры предлагают за 4.65, а победу «Шарлотт» — за 7.10.

Скорее всего, «Филадельфия» обыграет на своем поле новичка лиги. Возможно, даже будет разгром.

Ставка — победа «Филадельфии» + тотал матча больше 2,5 за 2.14.