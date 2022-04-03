«Боруссия» М на своём поле сыграет против «Майнца» в рамках 28-го тура Бундеслиги. Матч состоится 3 апреля, начало — 18:30 (мск). «Боруссия» М — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Боруссия» М

Менхенгладбахская «Боруссия» находится всего лишь на 11-й строчке, набрав в 27-ми матчах 33 очка.

На двух прошлых турах команда Ади Хюттера выиграла на своем поле у «Герты» (2:0) и на выезде — у «Бохума» (2:0).

Перед этим же у «Гладбаха» была серия из трех поединков, в которых ему удалось набрать лишь одно очко.

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И на этом небольшом отрезке «Боруссия» пропустила 11 мячей, шесть из них — в матче с дортмундской «Боруссией».

«Майнц»

В турнирной таблице Бундеслиги «Майнц» на текущий момент разместился на десятом месте, имея в своем активе 37 баллов. Коллектив в этом сезоне уже решил свою задачу.

«Карнавальщики» во втором круге чемпионата четырежды победили, каждый раз дома, а также четыре раза уступали и один матч закончили мировым исходом.

В своей последней проведенной игре они дома разгромили «Арминию» (4:0), а до этого коллектив на своем поле уступили дортмундской «Боруссии» со счетом 0:1.

В последних шести поединках клуб потерпел два поражения при трех победах и одной ничьей.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,50.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.