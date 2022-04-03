ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Неймар и Лионель МессиПродать Месси и сбалансировать состав. Пять главных задач «ПСЖ» этим летом ЧМ-2022, стадион в городе ЛусаилЖеребьевка ЧМ-2022 по футболу. Онлайн Фрибет и Бонус в ОлимпбетФрибеты и бонусы букмекеров: апрель-2022
  • 20:58
    • «Химки» на 90 минуте вырвали победу у «Рубина»
  • 22:52
    • Бобровский признан третьей звездой марта в НХЛ
  • 21:47
    • Винлайн: секретный фрибет 3000 рублей
    Все новости спорта

    Продолжится ли подъем «Гладбах»?

    «Боруссия» М — «Майнц». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, чемпионат Германии, 3 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Боруссию М Прогнозы на Майнц Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Майнц»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Гладбах» идет на 11 месте
    «Боруссия» М на своём поле сыграет против «Майнца» в рамках 28-го тура Бундеслиги. Матч состоится 3 апреля, начало — 18:30 (мск). «Боруссия» М — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Апреля 2022 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 18:30 Майнц Майнц
  • Майнц
    •

    «Боруссия» М

    Менхенгладбахская «Боруссия» находится всего лишь на 11-й строчке, набрав в 27-ми матчах 33 очка.

    На двух прошлых турах команда Ади Хюттера выиграла на своем поле у «Герты» (2:0) и на выезде — у «Бохума» (2:0).

    Перед этим же у «Гладбаха» была серия из трех поединков, в которых ему удалось набрать лишь одно очко.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    И на этом небольшом отрезке «Боруссия» пропустила 11 мячей, шесть из них — в матче с дортмундской «Боруссией».

    «Майнц»

    В турнирной таблице Бундеслиги «Майнц» на текущий момент разместился на десятом месте, имея в своем активе 37 баллов. Коллектив в этом сезоне уже решил свою задачу.

    «Карнавальщики» во втором круге чемпионата четырежды победили, каждый раз дома, а также четыре раза уступали и один матч закончили мировым исходом.

  • «Бавария» или «Боруссия» Дортмунд: кто станет чемпионом
  • Кто выиграет титул в Бундеслиге?
  • 27/03/2022

    • В своей последней проведенной игре они дома разгромили «Арминию» (4:0), а до этого коллектив на своем поле уступили дортмундской «Боруссии» со счетом 0:1.

    В последних шести поединках клуб потерпел два поражения при трех победах и одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

    200ИгратьУвеличение депозита в 2,5 разаggbet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в 3,50.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Хуркач — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Баффало — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Детройт — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сиэтл — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Олимп-Долгопрудный
  • Футбол
  • Сегодня в 08:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Томь — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Оренбург — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.68
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Хетафе — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.81
  • Прогноз на матч Карабах — Сабаил
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Ротор — Велес
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Боруссия» М — «Майнц»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. Продолжится ли подъем «Гладбах»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры