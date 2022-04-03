«Аталанта» на своём поле сыграет против «Наполи» в рамках 31-го тура Серии А. Матч состоится 3 апреля, начало — 17:00 (мск). «Аталанта» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

Подопечные Джан Пьеро Гасперини теоретически ещё могут попасть в топ-4 чемпионата Италии. В данный момент команда расположилась на 6-м месте в турнирной таблице Серии А набрав 51 очко. Находящаяся выше «Рома» имеет такое же количество баллов.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Аталанта» 2 раза сыграла вничью, 2 раза потерпела поражения и 6 раз порадовала своих болельщиков победами.

Коэффициенты матча Аталанта — Наполи 1 2.35 X 3.35 2 3.05 Ставка

В Лиге Европы команда Гасперини показала отличный результат обыграв немецкий «Байер» по сумме двух матчей со счётом 2:4 и тем самым обеспечила себе проход в 1/4.

А вот в Серии А перед матчем ЛЕ «Аталанта» неожиданно для всех сыграла вничью с «Дженоа» со счётом 0:0. А в последнем туре чемпионата минимально обыграла на выезде «Болонью» (0:1).

«Наполи»

«Неаполитанцы» ведут борьбу за чемпионство в Серии А. В данный момент команда располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 63 очка, отставание от лидера «Милана» составляет всего 3 балла.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Наполи» 5 раз радовал своих соперников победами, 2 раза потерпел поражения и 3 раза сыграл вничью.

«Наполи» вылетел из Лиги Европы, проиграв каталонской «Барселоне» (2:4), и уступил на своём поле «Милану» (0:1) в рамках Серии А. А в остальных поединках чемпионата Италии коллектив Лучано Спалетти смог одержать победы над «Лацио», «Вероной» и «Удинезе» с одинаковым счётом 2:1.

Прогноз и ставка

На победу «Аталанты» в этом матче можно поставить за 2.42, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Наполи» — за 3.13.

Прогноз — Обе команды находятся в превосходной форме и демонстрируют хорошие результаты в этом сезоне. Но вот в последних 3-х очных встречах «Наполи» никак не может одержать победу над «Аталантой». Подопечные Гасперини и в этом поединке на родном стадионе переиграют своего соперника.

Ставка — Победа «Аталанты» за 2.42.