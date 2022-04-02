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    «Специя» и «Венеция» не покажут результативного футбола

    «Специя» — «Венеция». Прогноз (к. 1.82) и ставки на футбол, Серия А, 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Специя» — «Венеция»
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    Даниэле Верде
    В 31 туре чемпионата Италии «Специя» сыграет с «Венецией». Событие запланировано на 2 апреля 16:00 мск. «Специя» — «Венеция»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Апреля 2022 года
    Специя
  • Италия. Серия А
    •  Специя 16:00 Венеция Венеция
  • Италия. Серия А
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    «Специя»

    У «Специи» 29 очков, которые обеспечивают команде 16 место в таблице Серии А. Она потерпела 4 поражения в 5 турах. Сейчас у нее 17 неудач.

    В прошлом туре хозяева не смогли справиться с «Сассуоло» и потерпели поражение со счетом 1:4. Ранее они уступили «Ювентусу» и «Роме» 0:1.

    Коэффициенты матча Специя — Венеция

  • 1
  • 2.08
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.65
  • Ставка
    •

    Единственным положительным результатом за месяц является победа над «Кальяри» (2:0). Всего у «Специи» только 8 побед в 30 матчах турнира.

    Календарь и таблица Серии А

    Не сыграют Мехди Бурабиа, Эбрима Колли, Лео Сена, М'Бала Нзола и Якопо Сала.

    «Венеция»

    «Горожане» находятся в зоне вылета с 22 очками на счету. На данный момент у них 4-матчевая серия поражений в турнире.

    В целом без побед «Венеция» уже 5 туров. Последний раз она выигрывала 12 февраля «Торино» (2:0). При этом у команды только 5 побед в текущем сезоне.

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    • После победы над «Торино» у «Венеции» были поражения от «Вероны» (1:3), «Сассуоло» (1:4), «Лацио» (0:1) и «Сампдории» (0:2).

    Не сыграют Тома Анри, Лука Леццерини и Серхио Ромеро. Под вопросом Антонио Вакка, Деннис Йонсен и Микаэль Кюизанс.

    Прогноз и ставка

    2.14 букмекеры выставили на успех «Специи» и 3.60 — на успех «Венеции». На ничью котировка составляет 3.40.

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    «Специя» и «Венеция», как правило, играют между собой не очень результативно. Однако в первом круге этого сезона команды забили аж 3 гола на двоих, что стало самым крупным результатом за 7 игр.

    Победу одной из команд предугадать сложно. Однако можно обратить свое внимание на тотал. Ожидаем, что участники не забьют больше двух голов. Так было в 4 из 5 случаев. Ставка — тотал меньше 2.5 за 1.82.

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    «Специя» — «Венеция»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. «Специя» и «Венеция» не покажут результативного футбола
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