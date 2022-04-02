В 31 туре чемпионата Италии «Специя» сыграет с «Венецией». Событие запланировано на 2 апреля 16:00 мск. «Специя» — «Венеция»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Специя»

У «Специи» 29 очков, которые обеспечивают команде 16 место в таблице Серии А. Она потерпела 4 поражения в 5 турах. Сейчас у нее 17 неудач.

В прошлом туре хозяева не смогли справиться с «Сассуоло» и потерпели поражение со счетом 1:4. Ранее они уступили «Ювентусу» и «Роме» 0:1.

Коэффициенты матча Специя — Венеция 1 2.08 X 3.35 2 3.65 Ставка

Единственным положительным результатом за месяц является победа над «Кальяри» (2:0). Всего у «Специи» только 8 побед в 30 матчах турнира.

Календарь и таблица Серии А

Не сыграют Мехди Бурабиа, Эбрима Колли, Лео Сена, М'Бала Нзола и Якопо Сала.

«Венеция»

«Горожане» находятся в зоне вылета с 22 очками на счету. На данный момент у них 4-матчевая серия поражений в турнире.

В целом без побед «Венеция» уже 5 туров. Последний раз она выигрывала 12 февраля «Торино» (2:0). При этом у команды только 5 побед в текущем сезоне.

После победы над «Торино» у «Венеции» были поражения от «Вероны» (1:3), «Сассуоло» (1:4), «Лацио» (0:1) и «Сампдории» (0:2).

Не сыграют Тома Анри, Лука Леццерини и Серхио Ромеро. Под вопросом Антонио Вакка, Деннис Йонсен и Микаэль Кюизанс.

Прогноз и ставка

2.14 букмекеры выставили на успех «Специи» и 3.60 — на успех «Венеции». На ничью котировка составляет 3.40.

«Специя» и «Венеция», как правило, играют между собой не очень результативно. Однако в первом круге этого сезона команды забили аж 3 гола на двоих, что стало самым крупным результатом за 7 игр.

Победу одной из команд предугадать сложно. Однако можно обратить свое внимание на тотал. Ожидаем, что участники не забьют больше двух голов. Так было в 4 из 5 случаев. Ставка — тотал меньше 2.5 за 1.82.