«Специя»
У «Специи» 29 очков, которые обеспечивают команде 16 место в таблице Серии А. Она потерпела 4 поражения в 5 турах. Сейчас у нее 17 неудач.
В прошлом туре хозяева не смогли справиться с «Сассуоло» и потерпели поражение со счетом 1:4. Ранее они уступили «Ювентусу» и «Роме» 0:1.
Коэффициенты матча Специя — Венеция
Единственным положительным результатом за месяц является победа над «Кальяри» (2:0). Всего у «Специи» только 8 побед в 30 матчах турнира.
Не сыграют Мехди Бурабиа, Эбрима Колли, Лео Сена, М'Бала Нзола и Якопо Сала.
«Венеция»
«Горожане» находятся в зоне вылета с 22 очками на счету. На данный момент у них 4-матчевая серия поражений в турнире.
В целом без побед «Венеция» уже 5 туров. Последний раз она выигрывала 12 февраля «Торино» (2:0). При этом у команды только 5 побед в текущем сезоне.
После победы над «Торино» у «Венеции» были поражения от «Вероны» (1:3), «Сассуоло» (1:4), «Лацио» (0:1) и «Сампдории» (0:2).
Не сыграют Тома Анри, Лука Леццерини и Серхио Ромеро. Под вопросом Антонио Вакка, Деннис Йонсен и Микаэль Кюизанс.
Прогноз и ставка
2.14 букмекеры выставили на успех «Специи» и 3.60 — на успех «Венеции». На ничью котировка составляет 3.40.
«Специя» и «Венеция», как правило, играют между собой не очень результативно. Однако в первом круге этого сезона команды забили аж 3 гола на двоих, что стало самым крупным результатом за 7 игр.
Победу одной из команд предугадать сложно. Однако можно обратить свое внимание на тотал. Ожидаем, что участники не забьют больше двух голов. Так было в 4 из 5 случаев. Ставка — тотал меньше 2.5 за 1.82.