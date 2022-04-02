«Хоффенхайм» на своём поле сыграет против «Бохума» в рамках 28-го тура Бундеслиги. Матч состоится 2 апреля, начало — 17:30 (мск). «Хоффенхайм» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хоффенхайм»

«Сине-белые» продолжают борьбу за зону еврокубков. В данный момент команда занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 44 очка. Расположившиеся выше «Фрайбург» и «Лейпциг» имеют всего на 1 балл больше.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Хоффенхайм» 5 раз терпел поражения от своих соперников, 1 раз сыграл вничью и 4 раза одержал победы.

Коэффициенты матча Хоффенхайм — Бохум 1 1.50 X 4.40 2 6.40 Ставка

В Бундеслиге в последнем матче «деревенские» прервали свою беспроигрышную серию, которая длилась 5 матчей подряд, в поединке с «Гертой», которой они уступили на выезде со счётом 3:0.

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До этого «Хоффенхайм» легко справился с «Кёльном» (0:1), «Штутгартом» (2:1), «Вольфсбургом» (1:2) и «Арминией» (2:0). Так же в матче с «Баварией» команды не определили сильнейшего обменявшись голами — 1:1.

«Бохум»

«Несгибаемые» занимают 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги набрав 32 очка за 27 матчей. От опасного 16-го места команду отделяет 6 баллов.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Бохум» 5 раз терпел поражения, 2 раза сыграл вничью и 3 раза порадовал болельщиков победами.

В чемпионате Германии два тура назад на домашней арене «несгибаемые» одержали победу над «Гройтер Фюртом» со счётом 2:1, а после этого потерпели два поражения от «Айнтрахта» (2:1) и «Боруссии М» (0:2).

В перерыве состоялся один товарищеский матч «Бохума» против «Хераклеса» в котором «несгибаемые» одержали победу — 2:0.

Прогноз и ставка

На победу «Хоффенхайма» в этом матче можно поставить за 1.52, ничью букмекеры предлагают взять за 4.78, а победу «Бохума» — за 6.25.

Прогноз — «Бохум» уже более-менее решил свою задачу на сезон — не вылететь. А вот у «Хоффенхайма» цели и мотивации намного серьезнее, команда борется за более высокие места и зону еврокубков. В этом поединке «сине-белые» точно не отдадут свои 3 очка и уверенно переиграют соперника.

Ставка — победа «Хоффенхайма» с форой (-1.5) за 2.26.