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    «Хоффенхайму» нужно набирать очки

    «Хоффенхайм» — «Бохум». Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, чемпионат Германии, 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Бохум»
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    Кристоф Баумгартнер
    «Хоффенхайм» на своём поле сыграет против «Бохума» в рамках 28-го тура Бундеслиги. Матч состоится 2 апреля, начало — 17:30 (мск). «Хоффенхайм» — «Бохум»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 02 Апреля 2022 года
    Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
    •  Хоффенхайм 16:30 Бохум Бохум
  • Бохум
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    «Хоффенхайм»

    «Сине-белые» продолжают борьбу за зону еврокубков. В данный момент команда занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 44 очка. Расположившиеся выше «Фрайбург» и «Лейпциг» имеют всего на 1 балл больше.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Хоффенхайм» 5 раз терпел поражения от своих соперников, 1 раз сыграл вничью и 4 раза одержал победы.

    Коэффициенты матча Хоффенхайм — Бохум

  • 1
  • 1.50
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 6.40
  • Ставка
    •

    В Бундеслиге в последнем матче «деревенские» прервали свою беспроигрышную серию, которая длилась 5 матчей подряд, в поединке с «Гертой», которой они уступили на выезде со счётом 3:0.

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    До этого «Хоффенхайм» легко справился с «Кёльном» (0:1), «Штутгартом» (2:1), «Вольфсбургом» (1:2) и «Арминией» (2:0). Так же в матче с «Баварией» команды не определили сильнейшего обменявшись голами — 1:1.

    «Бохум»

    «Несгибаемые» занимают 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги набрав 32 очка за 27 матчей. От опасного 16-го места команду отделяет 6 баллов.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Бохум» 5 раз терпел поражения, 2 раза сыграл вничью и 3 раза порадовал болельщиков победами.

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    • В чемпионате Германии два тура назад на домашней арене «несгибаемые» одержали победу над «Гройтер Фюртом» со счётом 2:1, а после этого потерпели два поражения от «Айнтрахта» (2:1) и «Боруссии М» (0:2).

    В перерыве состоялся один товарищеский матч «Бохума» против «Хераклеса» в котором «несгибаемые» одержали победу — 2:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «Хоффенхайма» в этом матче можно поставить за 1.52, ничью букмекеры предлагают взять за 4.78, а победу «Бохума» — за 6.25.

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    Прогноз — «Бохум» уже более-менее решил свою задачу на сезон — не вылететь. А вот у «Хоффенхайма» цели и мотивации намного серьезнее, команда борется за более высокие места и зону еврокубков. В этом поединке «сине-белые» точно не отдадут свои 3 очка и уверенно переиграют соперника.

    Ставка — победа «Хоффенхайма» с форой (-1.5) за 2.26.

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    «Хоффенхайм» — «Бохум»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. «Хоффенхайму» нужно набирать очки
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