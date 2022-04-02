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    «Челси» забьет «Брентфорду» в обоих таймах?

    «Челси» — «Брентфорд». Прогноз, ставки (к. 2.17) на футбол, чемпионат Англии, 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Брентфорд»
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    Челси« потерпел лишь два поражения в 20-ти предыдущих матчах во всех турнирах
    «Челси» сыграет на своем поле против «Брентфорда» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 17:00 мск. «Челси» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Апреля 2022 года
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    «Челси»

    «Челси» находится на третьей строчке в таблице АПЛ после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 59 очков.

    С недавних пор «Челси» полностью сконцентрирован на сохранении места в топ-4. Обогнать «Ман Сити» и «Ливерпуль» уже нереально.

    Коэффициенты матча Челси — Брентфорд

  • 1
  • 1.33
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 10.50
  • Ставка
    •

    Победная серия «Челси» в рамках АПЛ составляет уже пять матчей. В марте «синие» разгромили «Бернли», а также выиграли у «Норвича» и «Ньюкасла».

    Календарь и таблица АПЛ

    «Челси» потерпел лишь два поражения в 20-ти предыдущих матчах во всех турнирах. На своем поле в рамках АПЛ лондонский клуб в этом сезоне проигрывал только «Манчестер Сити».

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» находится на 15-й строчке после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрала 30 очков.

    В марте команда Томаса Франка одержала победы над «Норвичем» и «Бернли», после чего уступила «Лестеру».

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    • Примечательно, что одним из лучших в составе «Брентфорда» был Кристиан Эриксен, который уже и за сборную Дании успел сыграть.

    «Брентфорд» одержал только одну победу в десяти предыдущих матчах на выезде в рамках АПЛ.

    Прогноз и ставка

    На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.34, ничью букмекеры предлагают за 5.30, а победу «Брентфорда» — за 11.25.

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    Несмотря на все проблемы, связанные с санкциями, «Челси» в последнее время радовал и результатами, и игрой.

    «Брентфорд» периодически неплохо играет дома, чего не скажешь о гостевых матчах.

    Ставка — победа «Челси» + тотал больше 2,5 за 2.15.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Челси» в обоих таймах за 2.17.

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    «Челси» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. «Челси» забьет «Брентфорду» в обоих таймах?
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