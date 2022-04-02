«Челси» сыграет на своем поле против «Брентфорда» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 17:00 мск. «Челси» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» находится на третьей строчке в таблице АПЛ после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 59 очков.

С недавних пор «Челси» полностью сконцентрирован на сохранении места в топ-4. Обогнать «Ман Сити» и «Ливерпуль» уже нереально.

Коэффициенты матча Челси — Брентфорд 1 1.33 X 4.80 2 10.50 Ставка

Победная серия «Челси» в рамках АПЛ составляет уже пять матчей. В марте «синие» разгромили «Бернли», а также выиграли у «Норвича» и «Ньюкасла».

Календарь и таблица АПЛ

«Челси» потерпел лишь два поражения в 20-ти предыдущих матчах во всех турнирах. На своем поле в рамках АПЛ лондонский клуб в этом сезоне проигрывал только «Манчестер Сити».

«Брентфорд»

«Брентфорд» находится на 15-й строчке после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрала 30 очков.

В марте команда Томаса Франка одержала победы над «Норвичем» и «Бернли», после чего уступила «Лестеру».

Примечательно, что одним из лучших в составе «Брентфорда» был Кристиан Эриксен, который уже и за сборную Дании успел сыграть.

«Брентфорд» одержал только одну победу в десяти предыдущих матчах на выезде в рамках АПЛ.

Прогноз и ставка

На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.34, ничью букмекеры предлагают за 5.30, а победу «Брентфорда» — за 11.25.

Несмотря на все проблемы, связанные с санкциями, «Челси» в последнее время радовал и результатами, и игрой.

«Брентфорд» периодически неплохо играет дома, чего не скажешь о гостевых матчах.

Ставка — победа «Челси» + тотал больше 2,5 за 2.15.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Челси» в обоих таймах за 2.17.