«Челси»
«Челси» находится на третьей строчке в таблице АПЛ после 28-ми сыгранных матчей, в которых набрал 59 очков.
С недавних пор «Челси» полностью сконцентрирован на сохранении места в топ-4. Обогнать «Ман Сити» и «Ливерпуль» уже нереально.
Коэффициенты матча Челси — Брентфорд
Победная серия «Челси» в рамках АПЛ составляет уже пять матчей. В марте «синие» разгромили «Бернли», а также выиграли у «Норвича» и «Ньюкасла».
«Челси» потерпел лишь два поражения в 20-ти предыдущих матчах во всех турнирах. На своем поле в рамках АПЛ лондонский клуб в этом сезоне проигрывал только «Манчестер Сити».
«Брентфорд»
«Брентфорд» находится на 15-й строчке после 30-ти сыгранных матчей, в которых набрала 30 очков.
В марте команда Томаса Франка одержала победы над «Норвичем» и «Бернли», после чего уступила «Лестеру».
Примечательно, что одним из лучших в составе «Брентфорда» был Кристиан Эриксен, который уже и за сборную Дании успел сыграть.
«Брентфорд» одержал только одну победу в десяти предыдущих матчах на выезде в рамках АПЛ.
Прогноз и ставка
На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.34, ничью букмекеры предлагают за 5.30, а победу «Брентфорда» — за 11.25.
Несмотря на все проблемы, связанные с санкциями, «Челси» в последнее время радовал и результатами, и игрой.
«Брентфорд» периодически неплохо играет дома, чего не скажешь о гостевых матчах.
Ставка — победа «Челси» + тотал больше 2,5 за 2.15.
Также можно рассмотреть ставку на голы «Челси» в обоих таймах за 2.17.