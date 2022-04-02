«Белшина» сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 2-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 17:15 мск. «Белшина» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Белшина»

«Белшина» только вернулась в высшую лигу. Разумеется, команда из Бобруйска намеревается сохранить прописку в элите.

Минувший тур команда вряд ли может записать себе в актив. Дома «Белшина» не сумела переиграть еще одного новичка элиты могилевский «Днепр» (0:0).

Зато в контрольных матчах накануне чемпионата бобруйский клуб смотрелся убедительно. Теперь бы перенести запал на официальные поединки…

Все прогнозы на футбол

Против БАТЭ команда традиционно играет весьма неудачно. 13 (!) последних матчей завершились для команды поражениями.

БАТЭ

БАТЭ уже три года без золотых медалей. Вот вам и мотивация для борисовцев на новый чемпионат!

Борисовцы по составу выглядят довольно мощно. Как минимум, для нынешних реалий белорусского футбола.

Минувший тур сложился для команды удачно. БАТЭ стартовал в чемпионате с победы в Мозыре над местной «Славией» (0:3).

Более того, эта победа стала для БАТЭ второй подряд. До того команда прошла в полуфинал Кубка Белоруссии.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.46, на ничью за 4.24, а на «Белшину» — за 6.45.

«Белшина» испытывает заметные трудности с реализацией.

БАТЭ уверенно начал чемпионат, и постарается добыть вторую выездную победу к ряду .

БАТЭ на голову сильнее соперника, что и докажет с первых минут матча. Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ в 1 тайме с коэффициентом 2.00.