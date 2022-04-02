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    В Туле оппоненты выдадут верховой матч

    «Арсенал» Тула — «Ахмат». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, чемпионат России, 2 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Ахмат»
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    «Арсенал» Тула
    2 апреля в Туле местный клуб «Арсенал» сыграет против грозненского «Ахмата» в 23-м туре российской Премьер-лиги. Начало игры намечено на 14:00 по мск. «Арсенал» Тула — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 02 Апреля 2022 года
    Арсенал Тула
  • Тула
    •  Арсенал Тула 14:00 Ахмат Ахмат
  • Грозный
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    «Арсенал» Тула

    С 20 набранными очками «Арсенал» находится в зоне переходных матчей. Прямой вылет он опережает на два балла, а от безопасной позиции отстает на столько же.

    Туляки неплохо провели последние матчи перед перерывом, выиграв две игры из трех последних при одном поражении. После рестарта они еще не знали радости виктории, раз сыграв вничью и трижды уступив.

    Коэффициенты матча Арсенал Тула — Ахмат

  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.30
  • Ставка
    •

    Мировая была с «Крыльями Советов» 2:2 на выезде, а поражения состоялись от «Сочи» 0:2 в гостях, московского «Динамо» 1:4 дома и на выезде 0:3 от «Зенита» в минувшем туре первенства.

    Календарь и таблица РПЛ

    В родных стенах в текущем розыгрыше РПЛ «Арсенал» набрал 13 очков из 20, выиграв три поединка при четырех мировых исходах и трех неудачах. Разница мячей — 12:15.

    «Ахмат»

    В турнирной таблице российской Премьер-лиги «Ахмат» расположился на восьмой позиции, имея в своем активе 31 балл. От пятой строчки команда отстает аж на семь баллов.

    Вторую часть чемпионата клуб из Грозного начал с домашней виктории над «Уфой» 2:1, после чего в родных стенах с таким же результатом проиграл казанскому «Рубину».

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    • Потом была нулевая ничья с «Уралом» в Екатеринбурге и фиаско в родных стенах от московского «Локомотива» со счетом 2:3 в минувшем туре первенства.

    На выезде чеченский клуб в этом чемпионате смог выиграть лишь три игры из десяти проведенных при одном мировом исходе и шести поражениях.

    «Арселал» для «Ахмата» является удобным соперником. Грозненцы не проигрывали тулякам с октября 2018 года на протяжении шести матчей подряд, четыре раза выиграв за это время.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Ахмата» предлагают — 2.24.

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    На викторию «Арсенала» дают — 3.36, ничья оценена — в 3.42.

    После перерыва обе команды зачастую свои матчи заканчивают на тотал больше. Прогнозируем, что и в их очном противостоянии будет верховой исход.

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    «Арсенал» Тула — «Ахмат»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 02.04.2022. Прогнозы на футбол. В Туле оппоненты выдадут верховой матч
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