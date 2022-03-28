В ночь на 28 марта сборная Сальвадора на своем поле примет команду Коста-Рики в 13-м туре отборочной компании зоны КОНКАКАФ. Игра начнется в 00:05 по мск. Сальвадор — Коста-Рика: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сальвадор

Сборная Сальвадора уже не сможет выйти в финальную часть чемпионата мира, так как она идет на шестом месте в турнирной таблице, отставая на восемь очков от пятой строки за два тура до финиша.

За 12 проведенных встреч в текущей стадии квалификации коллектив смог добыть всего лишь две виктории, четыре поединка они еще свели вничью и потерпели шесть неудач.

Накануне сальвадорцы расписали гостевую мировую с Ямайкой 1:1, а в зимних матчах отбора они обыграли на выезде Гондурас 2:0, а также проиграли дома 0:2 Канаде и 0:1 США вне родных стен.

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Шесть из десяти баллов Сальвадор в текущей компании набрал именно на своем поле, раз победив, трижды расписав мировые и потерпев всего лишь два поединка.

Коста-Рика

Национальная команда Коста-Рики за два тура до финиша компании находится на четвертой строке, дающей право сыграть в межконтинентальном плей-офф.

У «Лос Тикос» 19 очков в активе. От третьей строки они отстают на три пункта, а вот пятая позиция находится на расстоянии всего лишь одного балла.

Несколько дней тому назад костариканцы на своем поле переиграли Канаду 1:0, нанеся тем самым ей первую неудачу в отборе. И данная виктория стала для них пятой в этой квалификации. Еще было четыре ничьи и три поражения.

В гостевых поединках Коста-Рика смогла на этой стадии отбора выиграть только раз при двух фиаско и трех мировых исходах.

В первом круге дома победила Коста-Рика со счетом 2:1, а до этого между собой они три встречи подряд свели вничью.

Прогноз и ставка на Сальвадор — Коста-Рика

В этом поединке букмекеры отдают перевес гостям. На победу Коста-Рики предлагают — 2.02.

На викторию Сальвадора дают — 3.44, ничья оценена — в 3.30.

Любая потеря очков может поставить крест на надеждах Коста-Рики попасть в Катар. Поэтому ждем, что гости приложат максимум усилий для завоевания трех баллов с немотивированным соперником.