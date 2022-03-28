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    Коста-Рика добудет такие нужные три очка?

    Сальвадор — Коста-Рика. Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Отбор к ЧМ-2022, 28 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Сальвадор — Коста-Рика
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    Сельсо Борхес
    В ночь на 28 марта сборная Сальвадора на своем поле примет команду Коста-Рики в 13-м туре отборочной компании зоны КОНКАКАФ. Игра начнется в 00:05 по мск. Сальвадор — Коста-Рика: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сальвадор

    Сборная Сальвадора уже не сможет выйти в финальную часть чемпионата мира, так как она идет на шестом месте в турнирной таблице, отставая на восемь очков от пятой строки за два тура до финиша.

    За 12 проведенных встреч в текущей стадии квалификации коллектив смог добыть всего лишь две виктории, четыре поединка они еще свели вничью и потерпели шесть неудач.

    Накануне сальвадорцы расписали гостевую мировую с Ямайкой 1:1, а в зимних матчах отбора они обыграли на выезде Гондурас 2:0, а также проиграли дома 0:2 Канаде и 0:1 США вне родных стен.

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    Шесть из десяти баллов Сальвадор в текущей компании набрал именно на своем поле, раз победив, трижды расписав мировые и потерпев всего лишь два поединка.

    Коста-Рика

    Национальная команда Коста-Рики за два тура до финиша компании находится на четвертой строке, дающей право сыграть в межконтинентальном плей-офф.

    У «Лос Тикос» 19 очков в активе. От третьей строки они отстают на три пункта, а вот пятая позиция находится на расстоянии всего лишь одного балла.

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    • Несколько дней тому назад костариканцы на своем поле переиграли Канаду 1:0, нанеся тем самым ей первую неудачу в отборе. И данная виктория стала для них пятой в этой квалификации. Еще было четыре ничьи и три поражения.

    В гостевых поединках Коста-Рика смогла на этой стадии отбора выиграть только раз при двух фиаско и трех мировых исходах.

    В первом круге дома победила Коста-Рика со счетом 2:1, а до этого между собой они три встречи подряд свели вничью.

    Прогноз и ставка на Сальвадор — Коста-Рика

    В этом поединке букмекеры отдают перевес гостям. На победу Коста-Рики предлагают — 2.02.

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    На викторию Сальвадора дают — 3.44, ничья оценена — в 3.30.

    Любая потеря очков может поставить крест на надеждах Коста-Рики попасть в Катар. Поэтому ждем, что гости приложат максимум усилий для завоевания трех баллов с немотивированным соперником.

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    Сальвадор — Коста-Рика: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 28.03.2022. Прогнозы на футбол. Коста-Рика добудет такие нужные три очка?
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