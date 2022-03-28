28 марта в 13-й туре отбора в зоне КОНКАКАФ сборная Гондураса дома сыграет против национальной команды Мексики. Начало — 02:05 по мск. Гондурас — Мексика: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Гондурас

Сборная Гондураса провалила последний этап отбора на чемпионат мира. Она с четырьмя набранными очками плотно засела на дне турнирной таблицы, где наверняка и останется.

За 12 проведенных встреч данной компании команда не добыла ни одной победы, четыре раза только сыграв вничью и потерпев восемь фиаско. Разница мячей составляет 6:23.

Накануне гондурасцы поставили подножку сборной Панаме, сыграв с ней на выезде вничью со счетом 1:1, тем самым лишив ее четвертой строки. До этого же они проиграли семь игр подряд.

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На своей территории в данной компании сборная Гондураса разжилась только одним пунктом в шести сыгранных матчах.

Мексика

С 22 зачетными пунктами сборная Мексики расположилась на третьей строчке в турнирной таблицы. За два тура до финиша она обходит четвертое место на три очка, так что имеет прекрасные шансы заполучить прямую путевку на чемпионат мира.

За всю турнирную дистанцию этой стадии отбора мексиканцы проиграли только два раза, причем оба раза на выезде от двух лидеров турнирной таблицы, а также они трижды расходились миром и шесть раз побеждали.

В прошлом туре «майя» расписали домашнюю мировую с американцами, сыграв 0:0. Тем самым они продлили свою беспроигрышную серию четырех встреч. Ранее еще были два выигрыша и одна мировая.

В этой стадии квалификации Мексика на выезде смогла добиться трех викторий в шести проведенных поединках, раз сыграла вничью и потерпела две неудачи.

Мексика выиграла у Гондураса в последних двух поединках со счетом 3:0, но оба раза сделав это дома. Стоит отметить, что мексиканцы за последние десять встреч пропустили только в одной от своего предстоящего противника.

Прогноз и ставка на Гондурас — Мексика

В этом поединке букмекеры отдают перевес гостям. На победу Мексики предлагают — 1.39.

На викторию Гондураса дают — 7.80, ничья оценена — в 4.50.

Так как мексиканцы надежно играют в защите против предстоящего противника, да и три очка им очень нужны, то ставим здесь на сухую викторию гостей.