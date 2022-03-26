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    «Текстильщик» даст бой хабаровчанам

    «СКА-Хабаровск» — «Текстильщик». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, ФНЛ, 26 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»
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    «СКА-Хабаровск»
    «СКА-Хабаровск» сыграет на своем поле с «Текстильщиком» в рамках 29-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 марта, начало — в 08:00 мск. «СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 26 Марта 2022 года

    «СКА-Хабаровск»

    «СКА-Хабаровск» в нынешнем сезоне борется за стыки. Хабаровчанам, правда, придется догонять несколько ушедших вперед конкурентов.

    На текущий момент армейцы занимают 6 место в турнирной таблице. Отставание же от искомой 4 позиции измеряется 4 очками.

    Коэффициенты матча СКА-Хабаровск — Текстильщик Иваново

  • 1
  • 1.19
  • X
  • 6.10
  • 2
  • 20.00
  • Ставка
    •

    Между тем, в минувшем туре «СКА-Хабаровск» добыл важнейшую победу. Хабаровчане дома не оставили шансов мощной «Алании» (2:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    Наверняка хозяева постараются продолжить успешный турнирный ход. Тем паче, армейцы выглядят куда сильнее соперника.

    «Текстильщик»

    Эта команда сражается за выживание. Ивановцы пока выглядят практически безальтернативными аутсайдерами.

    «Текстильщик» на текущий момент занимает последнее место в таблице. Причем главной проблемой ивановцев является слабая атака (24 гола).

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    • Минувший тур сложился для «Текстильщика» неудачно. На выезде команда минимально уступила «Олимп-Долгопрудному».

    Серия из трех поражений к ряду позитива не прибавляет. Да и вообще, из трех последних поединков против хабаровчан ивановцы уступили дважды при одном паритете.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «СКА-Хабаровск» за 1.23, на ничью за 5.70, а на «Текстильщик» — за 15.00.

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    Хозяева в последнее время удачно играли с ивановцами.

    «Текстильщик» отчаянно бьется за выживание.

    Несмотря на все свои проблемы, ивановцы способны дать бой претенденту на стыки. Наши прогноз и ставка — Фора «Текстильщика» +1.5 с коэффициентом 2.04.

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    «СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 26.03.2022. Прогнозы на футбол. «Текстильщик» даст бой хабаровчанам
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