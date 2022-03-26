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    Нидерланды одержат победу в этом поединке

    Нидерланды — Дания. Прогноз, ставка ( к. 1.95) на футбол, товарищеский матч, 26 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Нидерланды — Дания
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    Френки де Йонг
    Нидерланды на своём поле сыграют против Дании в рамках товарищеского матча. Поединок состоится 26 марта, начало — 22:45 (мск). Нидерланды — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 26 Марта 2022 года
    Нидерланды
  • Амстердам
    •  Нидерланды 22:45 Дания Дания
  • Копенгаген
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    Нидерланды

    «Оранжевые» являются лидерами турнирной таблицы группы G набрав 23 очка за 10 матчей. Турция, которая расположилась на второй строчке отстаёт на 2 балла.

    В квалификации на Чемпионат Мира сборная Нидерландов не проигрывала своим соперникам. В двух матчах «оранжевые» не смогли определить сильнейшего с Норвегией (1:1) и Черногорией (2:2).

    Коэффициенты матча Нидерланды — Дания

  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 4.10
  • Ставка
    •

    В остальных поединках Нидерланды уверенно обыграли Норвегию (2:0), Гибралтар (6:0), Латвию (0:1), Черногорию (4:0) и своего главного соперника Турцию (6:1).

    Дания

    «Красно-белые» так же являются абсолютными лидерами только в группе F. Сборная Дании набрала 27 очков и оторвалась от Шотландии на 4 балла.

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    Но в отличии от Нидерландов у Дании в активе имеется одно поражение от главного конкурента Шотландии (2:0).

    А до этого матча «алая гвардия» провела серию из 6-ти побед над Фарерскими островами два раза (3:1 и 0:1), Австрией (1:0), Молдовой (0:4) и Израилем (5:0).

    Прогноз и ставка

    На победу Нидерландов в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.78, а победу Дании — за 4.06.

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    Прогноз — Обе сборные находятся в отличной форме. Но у Нидерландов более сильный состав и тем более фактор своего поля никто не отменял. Поэтому в этом поединке ожидается победа «оранжевых».

    Ставка — Победа Нидерландов за 1.95.

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    Нидерланды — Дания: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 26.03.2022. Прогнозы на футбол. Нидерланды одержат победу в этом поединке
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