Нидерланды на своём поле сыграют против Дании в рамках товарищеского матча. Поединок состоится 26 марта, начало — 22:45 (мск). Нидерланды — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Нидерланды

«Оранжевые» являются лидерами турнирной таблицы группы G набрав 23 очка за 10 матчей. Турция, которая расположилась на второй строчке отстаёт на 2 балла.

В квалификации на Чемпионат Мира сборная Нидерландов не проигрывала своим соперникам. В двух матчах «оранжевые» не смогли определить сильнейшего с Норвегией (1:1) и Черногорией (2:2).

Коэффициенты матча Нидерланды — Дания 1 1.90 X 3.60 2 4.10 Ставка

В остальных поединках Нидерланды уверенно обыграли Норвегию (2:0), Гибралтар (6:0), Латвию (0:1), Черногорию (4:0) и своего главного соперника Турцию (6:1).

Дания

«Красно-белые» так же являются абсолютными лидерами только в группе F. Сборная Дании набрала 27 очков и оторвалась от Шотландии на 4 балла.

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Но в отличии от Нидерландов у Дании в активе имеется одно поражение от главного конкурента Шотландии (2:0).

А до этого матча «алая гвардия» провела серию из 6-ти побед над Фарерскими островами два раза (3:1 и 0:1), Австрией (1:0), Молдовой (0:4) и Израилем (5:0).

Прогноз и ставка

На победу Нидерландов в этом матче можно поставить за 1.95, ничью букмекеры предлагают взять за 3.78, а победу Дании — за 4.06.

Прогноз — Обе сборные находятся в отличной форме. Но у Нидерландов более сильный состав и тем более фактор своего поля никто не отменял. Поэтому в этом поединке ожидается победа «оранжевых».

Ставка — Победа Нидерландов за 1.95.