Молодежная сборная Италии сыграет против команды Черногории в отборочном турнире Евро-2023. Матч пройдет 25 марта, начало — в 20:30 мск. Черногория U21 — Италия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Черногория U21

Черногорцы занимают предпоследнее место в группе после семи сыгранных матчей, в которых набрали семь очков.

Рассуждать о возможных шансах на выход в финальную часть турнира уже нет смысла, отставание от соперников по группе чересчур существенное.

Коэффициенты матча Черногория U21 — Италия U21 1 7.50 X 3.60 2 1.50 Ставка

В пяти предыдущих матчах текущего отбора «молодежка» Черногории потерпела четыре поражения.

Все прогнозы на футбол

Исключением на этом отрезке стала домашняя встреча с Ирландией. Здесь черногорцы одержали победу со счетом 2:1.

Черногория пропускала хотя бы один гол в каждом матче квалификации Евро-2023.

Италия U21

Итальянцы тем временем занимают второе место в группе, набрав в пяти матчах 13 очков. Отставание от шведов составляет одно очко, но тут также надо учитывать, что конкурент провел на два матча больше.

«Молодежка» Италии не смогла победить только в домашней игре со Швецией. Эта встреча завершилась вничью 1:1.

В остальных матчах текущего отбора Италия набрала максимальное количество очков.

Италия пропустила лишь два мяча в квалификации Евро-2023 .

Прогноз и ставка

На Черногорию в этом матче можно поставить за 7.30, ничью букмекеры предлагают за 3.80, а победу Италии — за 1.54.

Итальянцам вполне по силам выиграть в предстоящем матче с разницей хотя бы в дв мяча. Соперник все-таки не может похвастаться надежной обороной.

Ставка — победа Италии с форой (-1,0) за 1.90.