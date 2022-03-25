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    Итальянская «молодежка» потеряет очки в Черногории?

    Черногория U21 — Италия U21. Прогноз (к. 1.90) и ставки на футбол, квалификация Евро-2023, 25 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Черногория U21 — Италия U21
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    Италия пропустила лишь два мяча в квалификации Евро-2023
    Молодежная сборная Италии сыграет против команды Черногории в отборочном турнире Евро-2023. Матч пройдет 25 марта, начало — в 20:30 мск. Черногория U21 — Италия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа F 25 Марта 2022 года
    Черногория U21
  • Подгорица
    •  Черногория U21 20:30 Италия U21 Италия U21
  • Рим
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    Черногория U21

    Черногорцы занимают предпоследнее место в группе после семи сыгранных матчей, в которых набрали семь очков.

    Рассуждать о возможных шансах на выход в финальную часть турнира уже нет смысла, отставание от соперников по группе чересчур существенное.

    Коэффициенты матча Черногория U21 — Италия U21

  • 1
  • 7.50
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.50
  • Ставка
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    В пяти предыдущих матчах текущего отбора «молодежка» Черногории потерпела четыре поражения.

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    Исключением на этом отрезке стала домашняя встреча с Ирландией. Здесь черногорцы одержали победу со счетом 2:1.

    Черногория пропускала хотя бы один гол в каждом матче квалификации Евро-2023.

    Италия U21

    Итальянцы тем временем занимают второе место в группе, набрав в пяти матчах 13 очков. Отставание от шведов составляет одно очко, но тут также надо учитывать, что конкурент провел на два матча больше.

    «Молодежка» Италии не смогла победить только в домашней игре со Швецией. Эта встреча завершилась вничью 1:1.

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    • В остальных матчах текущего отбора Италия набрала максимальное количество очков.

    Италия пропустила лишь два мяча в квалификации Евро-2023.

    Прогноз и ставка

    На Черногорию в этом матче можно поставить за 7.30, ничью букмекеры предлагают за 3.80, а победу Италии — за 1.54.

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    Итальянцам вполне по силам выиграть в предстоящем матче с разницей хотя бы в дв мяча. Соперник все-таки не может похвастаться надежной обороной.

    Ставка — победа Италии с форой (-1,0) за 1.90.

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    Черногория U21 — Италия U21: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 25.03.2022. Прогнозы на футбол. Итальянская «молодежка» потеряет очки в Черногории?
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