Черногория U21
Черногорцы занимают предпоследнее место в группе после семи сыгранных матчей, в которых набрали семь очков.
Рассуждать о возможных шансах на выход в финальную часть турнира уже нет смысла, отставание от соперников по группе чересчур существенное.
Коэффициенты матча Черногория U21 — Италия U21
В пяти предыдущих матчах текущего отбора «молодежка» Черногории потерпела четыре поражения.
Исключением на этом отрезке стала домашняя встреча с Ирландией. Здесь черногорцы одержали победу со счетом 2:1.
Черногория пропускала хотя бы один гол в каждом матче квалификации Евро-2023.
Италия U21
Итальянцы тем временем занимают второе место в группе, набрав в пяти матчах 13 очков. Отставание от шведов составляет одно очко, но тут также надо учитывать, что конкурент провел на два матча больше.
«Молодежка» Италии не смогла победить только в домашней игре со Швецией. Эта встреча завершилась вничью 1:1.
В остальных матчах текущего отбора Италия набрала максимальное количество очков.
Прогноз и ставка
На Черногорию в этом матче можно поставить за 7.30, ничью букмекеры предлагают за 3.80, а победу Италии — за 1.54.
Итальянцам вполне по силам выиграть в предстоящем матче с разницей хотя бы в дв мяча. Соперник все-таки не может похвастаться надежной обороной.
Ставка — победа Италии с форой (-1,0) за 1.90.